紫金矿业斥7.1亿美元购海外两矿山股权 拟增发筹资百亿元

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透上海5月27日 - 中国黄金开采商--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)周三公告称，拟斥资7.1亿美元收购海外两矿山项目股权，并计划定向增发募资至多100亿元人民币，为这两个项目及刚果（金）一铜矿建设等项目筹集资金。
公告显示，紫金矿业全资子公司金山香港周二与巴理克黄金公司(ABX.TO)签约，由金山香港以2.98亿美元收购巴理克方面持有的巴理克（新几内亚）有限公司50%股权，后者主要资产为巴布亚新几内亚波格拉（Porgera）金矿95%权益。
波格拉金矿是一个世界级浅成热液型金矿，保有资源储量较大。据巴理克2014年报披露，该金矿拥有的黄金储量约93.56吨，其中证实储量约20.62吨。
金山香港周二亦与加拿大艾芬豪矿业公司(IVN.TO)签约，以4.12亿美元收购卡莫阿控股公司49.5%股权，后者持有刚果（金）卡莫阿铜矿项目95%权益。卡莫阿铜矿是一个新发现的世界级超大型层状铜矿床，估计控制的铜金属量达1,970万吨，目前该铜矿的开发方案尚在编制之中。
紫金矿业同时公布定向增发方案，拟定向增发不超过24.21亿A股，发行价不低于4.13元／股，募集资金除投向上述两个项目的收购外，还有刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目、紫金山金铜矿浮选厂建设项目及补充流动资金。
其中刚果金科卢韦齐铜矿建设需要紫金矿业投入32.2亿元资金，项目建成后年处理铜矿原矿石165万吨，年产粗铜43,616吨（含铜 90%），通过湿法冶炼年产电解铜8,203吨。
紫金矿业A股和H股自4月22日起停牌，因筹划定向增发及重大并购事项，停牌前A股收报5.24元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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