洛阳钼业称准备以至多21.5亿美元收购海外一矿业资产

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透悉尼7月6日 - 中国洛阳钼业(603993.SS)将出价最高21.5亿美元，欲收购海外一个矿业项目。这是中国企业开展海外资源类资产收购活动的最新之举。
针对洛阳钼业周一在港交所发布的公告，记者无法立即联系到公司人士获取更多信息。公告称，该境外矿产类资产的拟出售方是一家国际矿业公司，该项目已成熟运营并具有稳定的盈利能力及现金流；本次收购涉及总投资金额不超过21.5亿美元。
分析师猜测，洛阳钼业的收购对象可能是加拿大Barrick Gold (ABX.TO)位于智利的Zaldivar铜矿，但并没有具体的信息。
Barrick在4月称，想要出售该矿不超过50%的权益(价值估计在10亿美元左右)，如果有非常打动人心的出价，也会考虑出售更多权益。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。