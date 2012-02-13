中国将页岩气新列为独立矿种 2020年产量料破千亿立方米

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月13日电---中国全国地质调查工作会议称,国务院最近已将页岩气批准为新的独立矿种,并将加大调查评价和开发力度,预计2020年产量将超1,000亿立方米,达目前国内常规天然气生产水平.
新华社周日援引国土资源部副部长汪民发言称,2012年全国地质调查将大力加强页岩气、煤层气、油页岩、致密砂岩气、油砂等非常规能源资源调查评价和开发技术攻关,尤其要加大页岩气调查评价力度.
数据显示,中国页岩气资源潜力大,初步估计可采资源量在31万亿立方米,与常规天然气相当.
报导称,尽快实现页岩气规模开发,将有利於缓解中国油气资源短缺的现状,形成油气勘探开发新格局,甚至改变整个能源结构.
页岩气是指储存于岩石结构中的天然气,目前美国处於开发领先地位,其去年页岩气产量达1,800亿立方米,极大改变了美国能源消费结构.
报导同时指出,中国页岩气开发起步晚,目前市场开放程度不及美国,国务院把页岩气批准为独立矿种,有利於在一级管控下,促进管理,实现监管有力、市场主导的有序竞争局面.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。