六省区矿业权391宗有问题 生态治理等四类问题突出--中国审计署

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国审计署周四公布对辽宁、山东等六省区矿业权的审计结果显示，一些地方监管执法不严，有391宗矿业权在审批、出（转）让和开发管理中，存在违法违规损害国有资源资产和生态环境等问题。
审计署去年对辽宁、山东、四川、甘肃、青海和新疆维吾尔自治区的煤炭、有色金属等矿业权及矿产资源相关资金管理情况进行了审计，重点抽查了六省区29,970宗有效探矿权、采矿权中的1,724宗，以及这些地区2013-2014年矿业权价款和使用费等矿产资源资金收支情况。
审计署网站新闻稿称，上述六省区正开展矿产资源领域专项整治行动，通过追缴、没收违法所得、按原渠道归还资金等措施，至2015年底，整改违法违规问题金额共计8.47亿元人民币。
审计署指出，矿产资源领域存在四个方面突出问题：一是部分地方违规审批矿业权；二是国有企业、国有地勘单位等矿业权人违规转让、收购矿业权；三是矿山环境生态治理仍存在不到位问题；四是矿产资源相关资金的征收管理还不够规范等。
2009年至2015年，六省区未按规定用途使用和挤占挪用矿产资源相关资金6.28亿元，其中4.8亿元用于投资设立企业，0.6亿元违规出借给民营企业，0.88亿元用于人员经费等开支。
审计署指出，从累计审计20个省区的情况看，这些省区发生的问题有共同特点。从问题发生时间看，主要集中在2004年至2010年，这和这一时期矿产品及矿业权市场持续上行有关。
从问题发生的环节看，问题主要集中在矿业权审批出让、转让收购环节；从问题发生的根源看，主要原因集中在矿业权有偿取得制度不完善、矿业权退出机制未建立、国家出资探明矿产地相关权益维护不力等制度方面。（完）
(发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)