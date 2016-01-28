六省区矿业权391宗有问题 生态治理等四类问题突出--中国审计署

路透北京1月28日 - 中国审计署周四公布对辽宁、山东等六省区矿业权的审计结果显示，一些地方监管执法不严，有391宗矿业权在审批、出（转）让和开发管理中，存在违法违规损害国有资源资产和生态环境等问题。

审计署去年对辽宁、山东、四川、甘肃、青海和新疆维吾尔自治区的煤炭、有色金属等矿业权及矿产资源相关资金管理情况进行了审计，重点抽查了六省区29,970宗有效探矿权、采矿权中的1,724宗，以及这些地区2013-2014年矿业权价款和使用费等矿产资源资金收支情况。

审计署网站新闻稿称，上述六省区正开展矿产资源领域专项整治行动，通过追缴、没收违法所得、按原渠道归还资金等措施，至2015年底，整改违法违规问题金额共计8.47亿元人民币。

审计署指出，矿产资源领域存在四个方面突出问题：一是部分地方违规审批矿业权；二是国有企业、国有地勘单位等矿业权人违规转让、收购矿业权；三是矿山环境生态治理仍存在不到位问题；四是矿产资源相关资金的征收管理还不够规范等。

2009年至2015年，六省区未按规定用途使用和挤占挪用矿产资源相关资金6.28亿元，其中4.8亿元用于投资设立企业，0.6亿元违规出借给民营企业，0.88亿元用于人员经费等开支。

审计署指出，从累计审计20个省区的情况看，这些省区发生的问题有共同特点。从问题发生时间看，主要集中在2004年至2010年，这和这一时期矿产品及矿业权市场持续上行有关。

从问题发生的环节看，问题主要集中在矿业权审批出让、转让收购环节；从问题发生的根源看，主要原因集中在矿业权有偿取得制度不完善、矿业权退出机制未建立、国家出资探明矿产地相关权益维护不力等制度方面。（完）