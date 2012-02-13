中国重要矿产资源分布格局全面改变

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月13日电---新华社周日稍晚报导,随着西部地区陆续发现一系列世界级矿产基地,中国重要矿产资源分布格局正在发生全面改变.
新华社周日稍晚三报导称,近年来,公益性地质工作拉动了西部地区矿产资源勘查,有望形成一批大型铁矿基地、千万吨级铜矿和铅锌矿基地、千吨级金矿基地、亿吨级铝土矿基地.
报导援引国土资源部副部长汪民报导称,新疆阿吾拉勒铁铜矿新增铁矿石资源量2.6亿吨,累计达10.8亿吨;西昆仑塔什库尔干新发现莫拉赫、 其克尔克等铁矿,估算资源量8亿吨;青海祁漫塔格探明2个超大型铁多金属矿,4个大型铜多金属矿,铁资源量4.8亿吨、铜铅锌资源量420万吨.
2011年,全国地质勘察投入超过1,200亿元人民币,其中固体矿产勘察投入500多亿元,同比增长30%.
根据去年公布的国土资源十二五(2011-2015年)规划纲要,十二五期间要新发现500处以上大中型矿产地、及形成10处以上大型资源勘查开发基地等多项目标. (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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