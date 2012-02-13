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中国财经 | 2012年 2月 13日 星期一 09:58 BJT

中国重要矿产资源分布格局全面改变

路透北京2月13日电---新华社周日稍晚报导,随着西部地区陆续发现一系列世界级矿产基地,中国重要矿产资源分布格局正在发生全面改变.

新华社周日稍晚三报导称,近年来,公益性地质工作拉动了西部地区矿产资源勘查,有望形成一批大型铁矿基地、千万吨级铜矿和铅锌矿基地、千吨级金矿基地、亿吨级铝土矿基地.

报导援引国土资源部副部长汪民报导称,新疆阿吾拉勒铁铜矿新增铁矿石资源量2.6亿吨,累计达10.8亿吨;西昆仑塔什库尔干新发现莫拉赫、 其克尔克等铁矿,估算资源量8亿吨;青海祁漫塔格探明2个超大型铁多金属矿,4个大型铜多金属矿,铁资源量4.8亿吨、铜铅锌资源量420万吨.

2011年,全国地质勘察投入超过1,200亿元人民币,其中固体矿产勘察投入500多亿元,同比增长30%.

根据去年公布的国土资源十二五(2011-2015年)规划纲要,十二五期间要新发现500处以上大中型矿产地、及形成10处以上大型资源勘查开发基地等多项目标. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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