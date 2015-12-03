沪综指收升1.4%连续第四日上涨 个股跷跷板效应明显

路透北京12月3日 - 中国股市沪综指周四收升1.4%，连续第四日上涨。分析师称，今日大盘继续震荡，板块间轮动较快，存量资金博弈激烈，致大小盘股之间的跷跷板效应明显。若后市无实际利好出台，料有限的量能难以支持大盘持续向上，短线将续维持震荡态势。

沪综指.SSEC收报3,584.82点，涨47.91点或1.35%，今日上海A股成交3,380亿元人民币，上日成交3,683亿元。

“市场还是存量资金博弈的状态，中小盘股和大盘股会出现跷跷板效应。”山西证券策略分析师麻文宇称。

她并称，前期中小盘股和热门股涨势较好，部分资金选择暂时获利了结进行调仓换股，地产金融股估值相对偏低，且前期涨幅有限，资金选择流入此类相对安全的板块。

信达证券策略分析师谷永涛表示，当前从基本面、资金面、消息面上都缺乏很明确的能改变市场方向的因素，场内存在多种预期且方向又很杂乱，因此走势较难明确。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.24%，创业板指数P收涨3.63%。

沪深300指数.CSI300收报3,749.30点，涨0.73%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5尾盘收报3,696.4点，涨1.07%，成交14,453手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出8.4亿元。（完）