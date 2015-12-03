沪综指收升1.4%连续第四日上涨 个股跷跷板效应明显

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月3日 - 中国股市沪综指周四收升1.4%，连续第四日上涨。分析师称，今日大盘继续震荡，板块间轮动较快，存量资金博弈激烈，致大小盘股之间的跷跷板效应明显。若后市无实际利好出台，料有限的量能难以支持大盘持续向上，短线将续维持震荡态势。
沪综指.SSEC收报3,584.82点，涨47.91点或1.35%，今日上海A股成交3,380亿元人民币，上日成交3,683亿元。
“市场还是存量资金博弈的状态，中小盘股和大盘股会出现跷跷板效应。”山西证券策略分析师麻文宇称。
她并称，前期中小盘股和热门股涨势较好，部分资金选择暂时获利了结进行调仓换股，地产金融股估值相对偏低，且前期涨幅有限，资金选择流入此类相对安全的板块。
信达证券策略分析师谷永涛表示，当前从基本面、资金面、消息面上都缺乏很明确的能改变市场方向的因素，场内存在多种预期且方向又很杂乱，因此走势较难明确。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.24%，创业板指数P收涨3.63%。
沪深300指数.CSI300收报3,749.30点，涨0.73%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5尾盘收报3,696.4点，涨1.07%，成交14,453手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出8.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。