沪综指收跌1.7%结束连四日上涨 权重股抛压上升领跌大盘

路透北京12月4日 - 中国股市沪综指周五收跌1.7%，结束此前连四日上涨。分析师称，今日大盘受隔夜外盘影响双双低开，随后指数逐级震荡下行，权重股此前持续上涨后获利回吐压力加大，出现明显调整，带动指数下探，金融、钢铁、军工板块领跌大盘。

沪综指.SSEC收报3,524.99点，跌59.83点或1.67%，本周该指数累计上涨2.58%，今日上海A股成交3,142亿元人民币，上日成交3,380亿元。

“今天大盘股跌得比较凶，金融股跌幅较大。”信达证券策略分析师谷永涛称，在连续上涨数日后，今天出现回调整理并不意外。

山西证券策略分析师麻文宇称，在当前存量资金博弈为主的格局下，短期市场量能难以持续放大，权重股尤其受量能限制不具备连续上攻能力，今天大盘借偏空的消息面顺势回调。

她认为，后市需要密切关注本轮打新资金解冻后的回流、后续增量资金入场规模，即将召开的中央经济工作会议对于供给侧、国企等重大改革部署，以及明年宏观政策取向的定调等。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.94%，建设银行(601939.SS)收跌4.06%，工商银行(601398.SS)收跌3.5%。

美国股市标准普尔500指数周四录得9月底以来最大跌幅，因欧洲央行虽然对经济给予刺激，但力度让市场失望。美股标普500指数中10个分项指数均连续第二日大跌。

沪深300指数.CSI300收报3,677.59点，跌1.91%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ5尾盘收报3,633.6点，跌1.61%，成交14,899手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出3.5亿元。（完）