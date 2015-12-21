（更正）沪综指收涨1.8%至近一个月新高 受蓝筹股整体走强带动

沪综指.SSEC收报3,642.47点，涨63.51点或1.77%，此前收盘高点为11月25日3,647.93点；今日上海A股成交3,958亿元人民币，上日成交3,629亿元。

他并指出，近两个月被险资举牌的蓝筹股明显增加，说明在资产慌的大背景下，投资类的资金仍有入市意愿，后续还可能有其他类资金介入。随着险资进入地产、食品类等股票，优质类的中大盘蓝筹股再次被市场激活，举牌效应扩散造成的场内跟风情绪明显。