（更正）沪综指收涨1.8%至近一个月新高 受蓝筹股整体走强带动

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
(更正第二段沪综指收盘报价)
路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周一收涨1.8%至近一个月新高，蓝筹股整体走强。分析师指出，此前影响市场的各种不确定性因素正在消除，场内对中央经济工作会议抱积极预期，市场风险偏好逐步提升，信心逐渐回暖。但目前股指反弹已接近前期压力位附近，若无大规模增量资金入场,股指仍以震荡走势为主。
沪综指.SSEC收报3,642.47点，涨63.51点或1.77%，此前收盘高点为11月25日3,647.93点；今日上海A股成交3,958亿元人民币，上日成交3,629亿元。
“今天举牌的效应其实带动很明显。”首创证券策略分析师邵帅认为。
他并指出，近两个月被险资举牌的蓝筹股明显增加，说明在资产慌的大背景下，投资类的资金仍有入市意愿，后续还可能有其他类资金介入。随着险资进入地产、食品类等股票，优质类的中大盘蓝筹股再次被市场激活，举牌效应扩散造成的场内跟风情绪明显。
在12月8日公告首次举牌后，中国大型保险公司安邦保险集团近日再次举牌风电设备制造商--金风科技(002202.SZ)(2208.HK)。截止上周五，安邦保险集团及其旗下公司共持有金风科技10%股份，较上次举牌时增加了5%股份。
上证金融地产行业指数.SSEFN收升3.19%，金风科技涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,865.96点，涨2.60%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6尾盘报3,807.8点，涨2.91%，成交14,203手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出1.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)