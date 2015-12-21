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中国财经 | 2015年 12月 21日 星期一 16:49 BJT

（更正）沪综指收涨1.8%至近一个月新高 受蓝筹股整体走强带动

(更正第二段沪综指收盘报价)

路透北京12月21日 - 中国股市沪综指周一收涨1.8%至近一个月新高，蓝筹股整体走强。分析师指出，此前影响市场的各种不确定性因素正在消除，场内对中央经济工作会议抱积极预期，市场风险偏好逐步提升，信心逐渐回暖。但目前股指反弹已接近前期压力位附近，若无大规模增量资金入场,股指仍以震荡走势为主。

沪综指.SSEC收报3,642.47点，涨63.51点或1.77%，此前收盘高点为11月25日3,647.93点；今日上海A股成交3,958亿元人民币，上日成交3,629亿元。

“今天举牌的效应其实带动很明显。”首创证券策略分析师邵帅认为。

他并指出，近两个月被险资举牌的蓝筹股明显增加，说明在资产慌的大背景下，投资类的资金仍有入市意愿，后续还可能有其他类资金介入。随着险资进入地产、食品类等股票，优质类的中大盘蓝筹股再次被市场激活，举牌效应扩散造成的场内跟风情绪明显。

在12月8日公告首次举牌后，中国大型保险公司安邦保险集团近日再次举牌风电设备制造商--金风科技(002202.SZ)(2208.HK)。截止上周五，安邦保险集团及其旗下公司共持有金风科技10%股份，较上次举牌时增加了5%股份。

上证金融地产行业指数.SSEFN收升3.19%，金风科技涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,865.96点，涨2.60%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6尾盘报3,807.8点，涨2.91%，成交14,203手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出1.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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