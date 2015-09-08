沪综指收升2.9%终结四连跌 量能大幅萎缩预示反弹空间有限

路透北京9月8日 - 中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料大盘反弹高度有限。

沪综指.SSEC收报3,170.452点，大涨90.032点或2.92%。上证A股今日成交2,634亿元人民币，较上日的3,022亿元续减；此前成交额低位为2月17日的2,631亿元。

“近期人民币汇率不稳导致市场风险偏好大幅下降，所以市场对估值、利率的变化不敏感。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。

中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。

罗文波认为，不论是将减少的这部分外储解释为“藏汇于民”还是“资本外流”，实际上都是对人民币资产投下的不信任票。在这样的背景下，股市作为人民币大类资产的一个分支表现不佳也就不难理解了。

他并称，当前市场多空双方都很弱，护盘资金稍有动作多方就占优势，但这并非内生力量。同时证监会公布场外存量配资清理时间表显示，大部分存量配资要在9月30日前清理完毕，这意味着有大量头寸在月底前会遭遇强平，这无疑给增量资金入场浇了一盆冷水。因此整个9月市场恐将处于缩量触底整固的过程。

时隔两个月后，中国A股市场近日又迎来新一轮救市政策密集发布，监管层维稳意图充分表露。无论是提高期指保证金、对期指和期权仓位限额管理，还是股息红利税收减免、股指熔断机制将实施，总体上都是为了减少市场的投机性，鼓励长线投资。不过，这些政策不足以令投资者立即重树信心。

沪深300指数.CSI300收报3,334.02点，涨2.57%,；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5收盘报3,338.0点，涨6.99%，成交28,957手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入45.15亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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