沪综指收升2.9%终结四连跌 量能大幅萎缩预示反弹空间有限

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月8日 - 中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料大盘反弹高度有限。
沪综指.SSEC收报3,170.452点，大涨90.032点或2.92%。上证A股今日成交2,634亿元人民币，较上日的3,022亿元续减；此前成交额低位为2月17日的2,631亿元。
“近期人民币汇率不稳导致市场风险偏好大幅下降，所以市场对估值、利率的变化不敏感。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。
中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。
罗文波认为，不论是将减少的这部分外储解释为“藏汇于民”还是“资本外流”，实际上都是对人民币资产投下的不信任票。在这样的背景下，股市作为人民币大类资产的一个分支表现不佳也就不难理解了。
他并称，当前市场多空双方都很弱，护盘资金稍有动作多方就占优势，但这并非内生力量。同时证监会公布场外存量配资清理时间表显示，大部分存量配资要在9月30日前清理完毕，这意味着有大量头寸在月底前会遭遇强平，这无疑给增量资金入场浇了一盆冷水。因此整个9月市场恐将处于缩量触底整固的过程。
时隔两个月后，中国A股市场近日又迎来新一轮救市政策密集发布，监管层维稳意图充分表露。无论是提高期指保证金、对期指和期权仓位限额管理，还是股息红利税收减免、股指熔断机制将实施，总体上都是为了减少市场的投机性，鼓励长线投资。不过，这些政策不足以令投资者立即重树信心。
沪深300指数.CSI300收报3,334.02点，涨2.57%,；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5收盘报3,338.0点，涨6.99%，成交28,957手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入45.15亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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