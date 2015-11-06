沪综指收升1.9%续创两个半月新高 中小盘股接力上涨提振大盘

沪综指.SSEC收报3,590.03点，涨67.21点或1.91%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点，本周该指数累计上涨6.1%；今日上海A股成交5,426亿元人民币，上日成交6,778亿元。“ 今天市场是一个震荡上行的格局，（中小盘股上涨）说明市场风格尚未出现彻底的转换。”方正证券策略分析师陈敏称。

他表示，目前行情仍可能属于反弹性质的阶段性和结构性行情。今日券商板块继续领涨，其走势弹性较好，在此轮行情中处于领涨地位，后市走势有赖于增量资金的入场规模。