沪综指收升1.9%续创两个半月新高 中小盘股接力上涨提振大盘

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周五收升1.9%，连续第三日创两个半月新高。分析师称，今日大盘震荡上行，中小盘股结束调整接力上涨提振大盘，同时龙头板块券商股继续全面上涨，整体量能保持较高水平，结构性反弹行情得以延续。
沪综指.SSEC收报3,590.03点，涨67.21点或1.91%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点，本周该指数累计上涨6.1%；今日上海A股成交5,426亿元人民币，上日成交6,778亿元。“ 今天市场是一个震荡上行的格局，（中小盘股上涨）说明市场风格尚未出现彻底的转换。”方正证券策略分析师陈敏称。
他表示，目前行情仍可能属于反弹性质的阶段性和结构性行情。今日券商板块继续领涨，其走势弹性较好，在此轮行情中处于领涨地位，后市走势有赖于增量资金的入场规模。
中国财政部副部长朱光耀周五称，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。分析人士指出，朱光耀的此番表示，预示中国未来几年可能会采取积极扩张的财政政策，而货币政策也会有进一步放松。
今日创业板指数P收涨3.77%，双龙股份(300108.SZ)、沪电股份(002463.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,793.37点，涨2.36%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,747.8点，涨2.97%，成交14,988手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出13.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。