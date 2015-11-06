版本:
中国
中国财经 | 2015年 11月 6日 星期五 15:18 BJT

沪综指收升1.9%续创两个半月新高 中小盘股接力上涨提振大盘

路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周五收升1.9%，连续第三日创两个半月新高。分析师称，今日大盘震荡上行，中小盘股结束调整接力上涨提振大盘，同时龙头板块券商股继续全面上涨，整体量能保持较高水平，结构性反弹行情得以延续。

沪综指.SSEC收报3,590.03点，涨67.21点或1.91%，此前收盘高点为8月20日的3,664.29点，本周该指数累计上涨6.1%；今日上海A股成交5,426亿元人民币，上日成交6,778亿元。“ 今天市场是一个震荡上行的格局，（中小盘股上涨）说明市场风格尚未出现彻底的转换。”方正证券策略分析师陈敏称。

他表示，目前行情仍可能属于反弹性质的阶段性和结构性行情。今日券商板块继续领涨，其走势弹性较好，在此轮行情中处于领涨地位，后市走势有赖于增量资金的入场规模。

中国财政部副部长朱光耀周五称，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。分析人士指出，朱光耀的此番表示，预示中国未来几年可能会采取积极扩张的财政政策，而货币政策也会有进一步放松。

今日创业板指数P收涨3.77%，双龙股份(300108.SZ)、沪电股份(002463.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,793.37点，涨2.36%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,747.8点，涨2.97%，成交14,988手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出13.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐