沪综指收跌终结六连涨 周期股带动大盘技术性回调

路透上海3月9日 - 中国股市沪综指周三收市下跌逾1%，终结六连涨。分析师指出，隔夜大宗商品的下跌，引发周期股的获利回吐；而周期股作为近期反弹领头羊，其下跌也牵动连涨六天的大盘出现技术性回调，不过大盘下档仍有一定支撑，整体呈现弱势震荡，成交有所萎缩。

沪综指.SSEC收报2,862.556点，跌38.831点或1.34%。上证A股今日成交1,760亿元人民币，较上日的2,200亿元减两成。

银河证券分析师任承德指出，近期国内周期股的上涨，本身就属于一种投机行情，建立在未来基本面将改变的预期上。目前这种预期尚缺乏更多证据来支撑，所以一有风吹草动，股价就会大幅波动。

由于中国贸易数据疲弱，国际铜市及有色金属周二均出现较大幅度下跌，伦敦金交所三个月期铜收跌2.6%；期镍重挫逾8%。而国际油价周二亦下跌3%。

有色、煤炭、钢铁股等今日跌幅居前，云铝股份(000807.SZ)、中钨高新(000657.SZ)等个股均收在跌停位。

“坦白而言，A股市场近期重心是向下的，不过境外市场会对A股有一定牵制作用...近期欧洲央行及美联储将召开重要会议，境外市场也在等消息，预计总体呈横向震荡，A股估计也会如此。”他说。

沪深300指数.CSI300收报3,071.907点，跌1.15%,；沪深300指数期货主力3月合约CIFH6收盘报3,016.6点，跌1.38%，成交19,523手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.1亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)