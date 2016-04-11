沪综指收升1.6% CPI数据优于预期令投资者心安

路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收涨1.6%。分析师指出，今日公布的中国物价数据优于预期，缓解投资者对于通胀风险的担忧，再加上券商风险控制指标的调整带来的利好预期，股指在跳高开盘后，维持高位波动，券商股和钢铁股等领涨。

沪综指.SSEC收报3,033.957点，涨48.999点或1.64%，上证A股今日成交2,506亿元人民币，较上日的2,060亿元增逾两成。

“券商风控指标的降低，释放出利好信息，而CPI也是一个好信号，这给货币政策留出一个空间。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳于2.3%，低于市场普遍预期（路透调查中值为2.5%），暂时缓解市场对通胀风险的担忧。

上周五中国证监会就新版证券公司风险控制指标管理办法等公开征求意见，将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标（核心净资本/表内外资产总额），并设定不低于8%的监管要求。并将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，净资本比净资产指标由不得低于40%调整至20%。

国泰君安宏观分析师任泽平最新报告亦明确“看多”：股市有望出现春季行情。报告指出，由于美联储偏鸽派、美元走软、大宗商品价格反弹、人民币汇率暂稳、外储回升、企业补库存、地产投资反弹、经济小阳春、监管层呵护维稳市场等，DDM估值模型中的分子企业盈利边际改善和分母风险偏好修复，对未来的股市持中性偏多观点。

券商股普遍大涨，国海证券(000750.SZ)收升6.53%。而钢铁股因近日钢材价格的坚挺，亦成为今天领涨板块，武钢股份(600005.SS)收于涨停位3.49元。

沪深300指数.CSI300收报3,230.096点，涨1.39%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,213.8点，涨1.57%，成交19,938手。130亿元额度的沪股通净买入13.4亿元。（完）