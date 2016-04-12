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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 15:17 BJT

沪综指缩量收低 投资者谨慎情绪再起引发获利回吐

路透上海4月12日 - 中国股市沪综指周二缩量收跌。分析师指出，因市场谨慎情绪再起，大盘在昨日强劲反弹后显得后劲不足，一些前期强势股开始获利回吐，沪综指整日在3,000点上方维持窄幅整理，成交低迷。

沪综指.SSEC收报3,023.646点，跌10.311点或0.34%，上证A股今日成交2,056亿元人民币，较上日的2,506亿元减近两成。

“经济还是比较脆弱，虽然一季度数据有所好转，但基本已反映在市场里了。大盘若要继续走高，就会有估值方面的忧虑。”国元证券策略分析师王明利指出，目前大盘已接近这一波反弹的尾声。

三峡水利(600116.SS)收跌9.95%。

沪深300指数.CSI300收报3,218.450点，跌0.36%；沪深300指数期货主力4月合约收报3,215.4点，跌0.21%，成交17,834手。130亿元额度的沪股通净买入12.1亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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