沪综指缩量收低 投资者谨慎情绪再起引发获利回吐

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月12日 - 中国股市沪综指周二缩量收跌。分析师指出，因市场谨慎情绪再起，大盘在昨日强劲反弹后显得后劲不足，一些前期强势股开始获利回吐，沪综指整日在3,000点上方维持窄幅整理，成交低迷。
沪综指.SSEC收报3,023.646点，跌10.311点或0.34%，上证A股今日成交2,056亿元人民币，较上日的2,506亿元减近两成。
“经济还是比较脆弱，虽然一季度数据有所好转，但基本已反映在市场里了。大盘若要继续走高，就会有估值方面的忧虑。”国元证券策略分析师王明利指出，目前大盘已接近这一波反弹的尾声。
三峡水利(600116.SS)收跌9.95%。
沪深300指数.CSI300收报3,218.450点，跌0.36%；沪深300指数期货主力4月合约收报3,215.4点，跌0.21%，成交17,834手。130亿元额度的沪股通净买入12.1亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。