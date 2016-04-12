沪综指缩量收低 投资者谨慎情绪再起引发获利回吐

路透上海4月12日 - 中国股市沪综指周二缩量收跌。分析师指出，因市场谨慎情绪再起，大盘在昨日强劲反弹后显得后劲不足，一些前期强势股开始获利回吐，沪综指整日在3,000点上方维持窄幅整理，成交低迷。

沪综指.SSEC收报3,023.646点，跌10.311点或0.34%，上证A股今日成交2,056亿元人民币，较上日的2,506亿元减近两成。

“经济还是比较脆弱，虽然一季度数据有所好转，但基本已反映在市场里了。大盘若要继续走高，就会有估值方面的忧虑。”国元证券策略分析师王明利指出，目前大盘已接近这一波反弹的尾声。