沪综指放量收升1.4%至逾三个月新高 煤炭有色等周期股领涨

路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三收升1.4%，创下逾三个月收盘新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，国内外大宗商品价格上扬，刺激钢铁、煤炭、有色等相关周期股大涨，再加上券商等权重股的反弹配合，大盘放量上扬，尾市涨幅有所缩减。

沪综指.SSEC收报3,066.638点，涨42.992点或1.42%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点。上证A股今日成交3,296亿元人民币，较上日的2,056亿元增六成。

“大家对于商品可能重归牛市有些预期，主要是猜测国内供给侧结构改革可能会较快。”华泰证券首席策略分析师薛鹤翔指出，这种预期虽然目前无法证伪，但也会吸引一部分短线资金参与。

他说，传统周期行业公司的业绩短期仍难改善，难以支撑股价的持续上涨，因此短期内大盘热点可能会轮换，股指走势还会较为曲折。

上证原材料行业指数收升2.81%，明显跑赢大盘。新钢股份(600782.SS)、美锦能源(000723.SZ)等收于涨停。

德国商业银行中国经济学家周浩在今日简评中指出，中国3月贸易数据好于预期，有助于短期内继续提高风险偏好，今日市场强势亦反映了投资者对于周五公布的中国经济成长数据的良好预期。

中国海关总署周三公布，以美元计价3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月中国铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长。

隔夜国际市场上，原油、金价等出现上涨；周三国内期市上，金属、钢材、橡胶、煤炭等大宗商品期货价格均出现大涨。

沪深300指数.CSI300收报3,261.383点，涨1.33%；沪深300指数期货主力4月合约收报3,251.6点，涨1.56%，成交19,544手。130亿元额度的沪股通净买入35.6亿元。（完）