保监会要求险资近期尽可能不要净卖出权益类投资品种--报载

路透上海7月31日 - 上海证券报周五报导称，中国保监会本周再度喊话保险资金，近期尽可能不要净卖出权益类投资品种，且每个交易日都要上报相关数据；保险资金短期未有大幅撤离迹象。

报导引述一家大型保险机构内部人士称，“这周上半周，公司开会传达了保监会的通知，要求保险机构从大局出发，近期尽可能不要净卖出”。与此同时，公司每个交易日的关键权益数据，都要第一时间上报。

报导并称，救市以来，保险资金持续净买入股票和股票型基金，且无论是加仓的数量、还是加仓的速度，都明显高于沪综指.SSEC在4,000至5,000多点时的水平。

保监会曾给出的官方统计数据显示，自股市大幅波动开始至7月8日，保险机构持续净买入股票和股票型基金，股票累计净买入574.2亿元人民币，股票型基金累计净买入548.42亿元，合计净买入1,122.62亿元。

报导指出，大型中资保险公司基本上态度较一致，即目前参与维稳的基调不会轻易改变，短期内不会大幅撤离。但有保险公司内部人士表示，不排除精选个股、适当进行调仓。

中国保监会周二公布，上半年末保险业资金运用中，股票和证券投资基金占比14.84%，较年初上升3.78个百分点。保监会7月初曾下发通知，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，并规定保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款。

中国股市沪综指本周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查。（完）

(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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