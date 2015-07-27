路透专访：中国股灾切断货币政策传导途径 降息降准仍有必要--专家

作者 沈燕/乔艳红

路透北京7月27日 - 中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良接受路透专访指出，中国股灾对实体经济影响非常大，切断了货币和财政政策发挥效应的机制；下半年需加大政策宽松力度，继续推进地方债务置换以及降息降准。

他认为，去年出台的一系列稳增长政策发挥效力，扶助上半年经济增速持稳在7%，下半年预计和上半年差不多；但经济肯定还没到底，明年还得继续往下走。

“去年股市上升为宏观经济复苏起到了很重要的作用，确实降低了企业负债，融资活起来了，”祝宝良称，“股灾却打断了货币和财政政策发挥效应的机制。”

他进一步解释说，由于股市的活跃企业得以在资本市场融资，债务率有所改善，银行也敢发放贷款，同时股市上涨带来的财富效应也有助于增加居民财产性收入，对提振消费扩大内需都有实实在的帮助。

但股灾却改变了这一切，由于IPO被停掉，原本可以借助资本市场改善的企业资产负债表又被打回原形，很多改革创新的举措也无法推进，股市连续跌停导致的几十万亿市值被蒸发，也让居民的财富化为乌有。

缘于清查场外配资及去杠杆，中国股市沪综指.SSEC自6月中旬以来累计暴跌30%。按照中登公司截至6月26日的期末持仓人数5,076.6万进行计算，近三周累计人均亏损近41.3万元。

“股市的活跃有助于货币政策发挥效应，但股灾又使得原来的债务紧缩效应减缓，现在债务紧缩效应又回来了，银行不敢贷了，股票也发不出去，怎么办，这会影响到货币政策向实体经济的传导。”祝宝良指出。

针对此次股灾可能是外资做空的阴谋论观点，祝宝良并不认同，他认为主要是清理配资一下子断掉了杠杆，引发强制性平仓，再加上做空机制，导致股市暴跌。

“股市上涨也是在支持实体经济，上半年中国经济能维持在7%左右，与股市活跃带动金融服务业对GDP的贡献有直接关系。”他称。

独立研究机构--莫尼塔报告指出，上半年扣除证券业后的GDP真实增速大约在6%左右，下半年金融服务业将持续下滑，拖累三季度GDP 0.1-0.2个百分点，拖累四季度GDP 0.5个百分点。

而路透汇总的包括光大证券、海通以及瑞银等投行报告则认为，股市暴跌对经济的整体负面影响有限，由此引发金融危机或经济危机的可能性也极小，并相信本轮政府救市的重要目标就是降低股市的高杠杆。

**下半年财政和货币宽松加码**

中国上半年经济增速有惊无险持稳在7%，和央行降准降息、财政加大投放力度、房地产销售回暖等密不可分，同时也与股市活跃打通货币政策传导机制和政府通过督查打通财政政策传导机制有关。

祝宝良认为，预计下半年随着政策效果的进一步显现，经济会维持这种态势。但突发的股灾又令债务紧缩效应复燃，去杠杆、去产能和去库存也还没有解决，加之债务压力，中国经济还没到底，明年还得往下走。

这一判断与中国宏观经济学会秘书长王建一致。王建也认为，不匹配的数据显示中国经济并未见底，下行风险依然很大，并预计明年一季度会明显回落。

祝宝良认为，货币政策需加大力度，降息降准都有必要，基准利率降到1.5%都行，跟CPI同步也没问题；降准也有必要，至少需要让M2增速达到12%的年初目标。

中国年初以来连续三次降息降准，带动M2同比增速从4月的历史低点10.1%逐月回升，6月末达到11.8%。

至于财政方面，“财政扩张不仅仅是扩大财政赤字，还包括地方债务置换，而目前看2万亿置换额度远远不够，有多少债务就得置换多少，否则地方政府基础设施建设就没资金推进。”祝宝良称。

祝宝良解释，在中央的强力反腐下地方政府一度出现不作为状况，直接影响到财政政策发挥效应，因为即使投资项目获批，但地方政府的不作为就直接影响到项目是否开工。

“一方面中央政府的简政放权激发企业活力，鼓励企业成为投资主体并通过降准降息降低融资成本，另一方面通过对地方政府督查，不作为的就收回财政资金，迫使地方政府有所作为，有利于积极财政政策发挥功效。”祝宝良称。

新华社6月下旬援引国家发改委消息称，审计署近期重点抽查发现有13省区部分项目未按计划开工，对于不能按时开工的项目要收回中央投资，调整用于其它项目。（完）

(审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。