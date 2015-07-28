中国经济下行压力依然很大 下半年加快推进重大工程建设--发改委(更新版)

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路透北京7月28日 - 虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。

他在发改委举行的新闻发布会上称，世界经济弱势复苏，又面临美国货币政策走向、大宗商品价格走势、地缘政治冲突等新的不确定因素，国内经济下行压力依然较大，部分企业生产经营依然面临着较多的困难，财政收入和稳岗就业压力依然较大，资金向实体经济传导不畅问题也较为突出，一些领域的风险隐患也需要高度重视。

“坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，继续实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定经济增长，扩大国内需求，促进有效投资，释放消费潜力，大力推动经济结构的优化升级。”李朴民称，并预计下半年的居民消费价格指数(CPI)走势将会保持基本稳定，处在温和上涨的区间。

中国上半年GDP增长7%，勉强落在年初设定的目标上，上半年CPI涨幅1.3%，年初确定的目标3%。

发改委综合司副司长高杲也在同一场合提到，要释放有效需求，增加公共产品和公共服务来促进传统引擎的升级，进一步充实重大投资工程包和消费工程，继续在一些基础性的、全局性、战略性以及现实需求大、投资消费有机结合的领域加大投入，发挥好内需对经济增长的关键支撑作用。

同时注重更好的引导资金流向实体经济。要进一步优化金融资源的配置，加大对重点领域和薄弱环节的定向支持，进一步拓展直接融资渠道，有效降低融资成本，为实体经济发展创造一个良好的金融环境。

在被问及本轮股灾对中国实体经济的影响，李朴民称，“我们是高度关注昨天股市的异常波动，也包括前些天出现的异常波动。”

他指出，为了促进资本市场包括股票市场的健康发展，国家出台了一系列政策措施。当前，中国经济发展的基本面缓中趋稳、稳中向好、稳中有进，资本市场包括股票市场持续健康发展，是有基础和条件的。

缘于清查场外配资及去杠杆，中国股市沪综指.SSEC 自6月中旬以来累计暴跌30%,其后在政府出手救市后渐趋平稳。本周一又大挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。

**稳增长下半年加快重大工程建设**

扩投资是中国经济上半年能持稳于7%的重要原因。面对经济下行压力仍大的现实，发改委投资司副司长罗国三就表示，下半年会落实已经出台的相关政策措施，同时还要研究一些其他方面的措施。首先还是要加快推进重大工程建设，包括“7+4”重大工程包等。

他提到，要发挥好中央预算内投资的带动作用。落实好盘活地方存量资金，抓好抓实PPP项目的落地。对PPP项目库进行动态管理，推动项目签约落地。并准备安排一定的资金支持PPP项目的前期工作。

同时完善政府银行企业社会合作对接机制。引导金融机构的信贷投向。主要是细化重大工程项目清单，及时给金融机构提供项目进展情况等信息，方便金融机构进行对接。鼓励金融机构建立绿色通道，加快重大项目等领域的贷款审评审批等。

中国上半年基础设施投资增长19.1%，高于整体投资增速7.7个百分点，对整体投资的贡献率达到了26.7%，比去年同期上升了5个百分点。投资对稳增长起了关键作用。

针对上半年新开工项目增幅很低，只有1.6%，涉及到今后项目储备和投资增长后劲不足的忧虑。

罗国三表示，目前发改委是以推出七大工程包为龙头，包括推出PPP项目库，以及制定投资项目三年滚动计划等，来增加项目储备。从项目储备方向上看，政府主要是对基础设施进行投资。这些领域更多地集中在民生领域、基础设施领域，载体主要就是重大工程包、三大战略和PPP项目。

他提到，从资金来讲，这一轮应对经济下行，更多的是引导社会资本。正在努力建立政银企社合作的机制，通过搭建平台、建立机制，使投资和融资的渠道更加通畅，使更多的社会资本参与和开展项目建设。

“现在的关键，就是怎么把金融跟投资更好地衔接对接，需要更多的改革措施，包括投融资体制的改革等，来使项目和资金对接好。”罗国三称。

中国宏观经济学会秘书长王建在此前接受路透专访时提到，看未来的投资变化不能看已经完成的投资额，而是要看施工项目投资和新开工项目投资，这个指标相较实际完成的投资额一般有8个月滞后期，而这两个数据上半年都在往下调。并预计明年一季度中国经济会明显回落。（完）

(发稿 沈燕; 审校)

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