中国经济下行压力依然很大 下半年加快推进重大工程建设--发改委(更新版)

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京7月28日 - 虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续，加快推进重大工程建设。
他在发改委举行的新闻发布会上称，世界经济弱势复苏，又面临美国货币政策走向、大宗商品价格走势、地缘政治冲突等新的不确定因素，国内经济下行压力依然较大，部分企业生产经营依然面临着较多的困难，财政收入和稳岗就业压力依然较大，资金向实体经济传导不畅问题也较为突出，一些领域的风险隐患也需要高度重视。
“坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，继续实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定经济增长，扩大国内需求，促进有效投资，释放消费潜力，大力推动经济结构的优化升级。”李朴民称，并预计下半年的居民消费价格指数(CPI)走势将会保持基本稳定，处在温和上涨的区间。
中国上半年GDP增长7%，勉强落在年初设定的目标上，上半年CPI涨幅1.3%，年初确定的目标3%。
发改委综合司副司长高杲也在同一场合提到，要释放有效需求，增加公共产品和公共服务来促进传统引擎的升级，进一步充实重大投资工程包和消费工程，继续在一些基础性的、全局性、战略性以及现实需求大、投资消费有机结合的领域加大投入，发挥好内需对经济增长的关键支撑作用。
同时注重更好的引导资金流向实体经济。要进一步优化金融资源的配置，加大对重点领域和薄弱环节的定向支持，进一步拓展直接融资渠道，有效降低融资成本，为实体经济发展创造一个良好的金融环境。
在被问及本轮股灾对中国实体经济的影响，李朴民称，“我们是高度关注昨天股市的异常波动，也包括前些天出现的异常波动。”
他指出，为了促进资本市场包括股票市场的健康发展，国家出台了一系列政策措施。当前，中国经济发展的基本面缓中趋稳、稳中向好、稳中有进，资本市场包括股票市场持续健康发展，是有基础和条件的。
缘于清查场外配资及去杠杆，中国股市沪综指.SSEC 自6月中旬以来累计暴跌30%,其后在政府出手救市后渐趋平稳。本周一又大挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。
**稳增长下半年加快重大工程建设**
扩投资是中国经济上半年能持稳于7%的重要原因。面对经济下行压力仍大的现实，发改委投资司副司长罗国三就表示，下半年会落实已经出台的相关政策措施，同时还要研究一些其他方面的措施。首先还是要加快推进重大工程建设，包括“7+4”重大工程包等。
他提到，要发挥好中央预算内投资的带动作用。落实好盘活地方存量资金，抓好抓实PPP项目的落地。对PPP项目库进行动态管理，推动项目签约落地。并准备安排一定的资金支持PPP项目的前期工作。
同时完善政府银行企业社会合作对接机制。引导金融机构的信贷投向。主要是细化重大工程项目清单，及时给金融机构提供项目进展情况等信息，方便金融机构进行对接。鼓励金融机构建立绿色通道，加快重大项目等领域的贷款审评审批等。
中国上半年基础设施投资增长19.1%，高于整体投资增速7.7个百分点，对整体投资的贡献率达到了26.7%，比去年同期上升了5个百分点。投资对稳增长起了关键作用。
针对上半年新开工项目增幅很低，只有1.6%，涉及到今后项目储备和投资增长后劲不足的忧虑。
罗国三表示，目前发改委是以推出七大工程包为龙头，包括推出PPP项目库，以及制定投资项目三年滚动计划等，来增加项目储备。从项目储备方向上看，政府主要是对基础设施进行投资。这些领域更多地集中在民生领域、基础设施领域，载体主要就是重大工程包、三大战略和PPP项目。
他提到，从资金来讲，这一轮应对经济下行，更多的是引导社会资本。正在努力建立政银企社合作的机制，通过搭建平台、建立机制，使投资和融资的渠道更加通畅，使更多的社会资本参与和开展项目建设。
“现在的关键，就是怎么把金融跟投资更好地衔接对接，需要更多的改革措施，包括投融资体制的改革等，来使项目和资金对接好。”罗国三称。
中国宏观经济学会秘书长王建在此前接受路透专访时提到，看未来的投资变化不能看已经完成的投资额，而是要看施工项目投资和新开工项目投资，这个指标相较实际完成的投资额一般有8个月滞后期，而这两个数据上半年都在往下调。并预计明年一季度中国经济会明显回落。（完）
(发稿 沈燕; 审校)
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