辽宁成大82亿元竞得中华联合保险30亿股 较底价高近六成

路透上海12月30日 - 中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司(600739.SS)周三稍晚公告称，以82亿元人民币价格竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股份，折合每股2.73元，较挂牌底价高出近六成。

公告显示，周三在北京金融资产交易所举行的中华联合保险股权网络竞价过程中，辽宁成大最终胜出。该笔股权交易尚需获得中国保监会等相关部门批准。

该笔股权的出让人为中国保险保障基金公司。据此前公告，中国保险保障基金此次出让中华联合保险共计60亿股权，共分为五个资产包，包括30亿股、两个10亿股和两个5亿股，每个资产包挂牌底价为1.72元／股，最终定价将以市场化竞价结果为准。转让后，中国保险保障基金仍持有中华联合保险少量股权。

此次辽宁成大拟购买的中华联合保险30亿股，占后者总股本的19.595%。中华联合保险去年营收为92.39亿元，净利18.48亿元；今年上半年实现净利21.75亿元。

中华联合保险前身为新疆建设兵团农牧业生产保险公司，2011年中国保险保障基金公司无偿受让中华联合保险57.4%股份并以现金增资60亿元，持股达68.62亿股，股份占比增至91.5%。2012年中华联合保险向东方资产管理公司发行定向特种债78.1亿元，之后实施债转股，东方资产持股达51.01%，中国保险保障基金占比降至44.82%。

中华联合保险是集产险、寿险、资产管理为一体的综合保险金融集团。据保监会数据，2014年，中华联合保险旗下中华财险的财产险保费收入列全国第五位。

辽宁成大是国内大型券商广发证券(000776.SZ)(1776.HK)的第一大股东，并涉足贸易、医药、页岩油开发等多个产业。辽宁成大自7月起因筹划重大重组而连续停牌，停牌前收报15.83元。（完）