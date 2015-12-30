辽宁成大82亿元竞得中华联合保险30亿股 较底价高近六成

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月30日 - 中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司(600739.SS)周三稍晚公告称，以82亿元人民币价格竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股份，折合每股2.73元，较挂牌底价高出近六成。
公告显示，周三在北京金融资产交易所举行的中华联合保险股权网络竞价过程中，辽宁成大最终胜出。该笔股权交易尚需获得中国保监会等相关部门批准。
该笔股权的出让人为中国保险保障基金公司。据此前公告，中国保险保障基金此次出让中华联合保险共计60亿股权，共分为五个资产包，包括30亿股、两个10亿股和两个5亿股，每个资产包挂牌底价为1.72元／股，最终定价将以市场化竞价结果为准。转让后，中国保险保障基金仍持有中华联合保险少量股权。
此次辽宁成大拟购买的中华联合保险30亿股，占后者总股本的19.595%。中华联合保险去年营收为92.39亿元，净利18.48亿元；今年上半年实现净利21.75亿元。
中华联合保险前身为新疆建设兵团农牧业生产保险公司，2011年中国保险保障基金公司无偿受让中华联合保险57.4%股份并以现金增资60亿元，持股达68.62亿股，股份占比增至91.5%。2012年中华联合保险向东方资产管理公司发行定向特种债78.1亿元，之后实施债转股，东方资产持股达51.01%，中国保险保障基金占比降至44.82%。
中华联合保险是集产险、寿险、资产管理为一体的综合保险金融集团。据保监会数据，2014年，中华联合保险旗下中华财险的财产险保费收入列全国第五位。
辽宁成大是国内大型券商广发证券(000776.SZ)(1776.HK)的第一大股东，并涉足贸易、医药、页岩油开发等多个产业。辽宁成大自7月起因筹划重大重组而连续停牌，停牌前收报15.83元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。