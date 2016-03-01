综述：中国降准利好降临A股却坐怀不乱 短期料仍维持弱势震荡

作者 林琦

路透上海3月1日 - 中国央行四个月来再降存款准备金率的消息，为岌岌可危的A股市场注入一剂强心针。但从周二的大盘表现来看，降准利好仅仅是暂时刹住了A股的大跌，市场信心并未见根本性扭转。

理论上，本次降准将给市场投放6,000-7,000亿元人民币资金，但考虑近阶段外汇占款持续下降及大量公开市场操作到期所起的回笼资金作用，政策实际效果并没有想象的那么大；且近期房市火爆已形成虹吸效应，股市获得增量资金实在有限，大盘短期料仍维持弱势震荡。

“现在股市的投资氛围偏弱，许多投资者都借反弹减仓，有钱也不敢进。”私募基金南海基金投资总监戴晶表示。

他并称，降准对经济的影响是比较长期的，没有降息那么强，在目前的氛围下不会对股市有太大的提振，而且昨天尾盘金融股的拉升可能已经反映市场对降准的预期了。

中国央行周一决定，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

沪综指周二基本平开，早盘仅收升0.2%或5.48点，报2,693.463点。周一沪综指一度暴跌逾4.5%，并逼近1月创下的低点2,638点，收盘前扳回部分失地，收在2,687.979点，下跌2.86%。

在昨晚降准消息公布后，新加坡交易所富时A50期指SFCc1盘中交易立即窜升1.6%，随后有所回落并平台整理，周二盘中交易亦无突出表现，仅小涨约0.6%。这均显示海内外投资者对中国降准的反应都较为平静。

交银国际董事总经理首席策略师洪灏认为，降准是为了抵消外储的进一步下降，以及本周将要到期的过万亿的货币市场工具。降准前利率敏感型板块的相对强势，已显示市场对降准早有预期。A股的下行趋势仍未运行完毕，任何短暂的技术反弹都是降低投资风险的机会。

**股市缺乏信心**

上海歌迅资产管理有限公司董事长陈文表示，市场今天反应平静的原因还是因为投资者对未来“将信将疑”。一方面相信管理层会出手相救，至少不会孰视无睹，同时又怀疑市场痼疾积重难返，对未来缺乏信心。

他说，大家对中国股市的投资功能普遍失去信任，视任何一次反弹为逃离的机会，又常常在逃离与坚守之间首鼠两端，狼狈不堪。所以降准只能是止一下咳嗽，根治不了恐惧心。

他认为，“目前大盘离底部当然不远了，但止咳剂没用，要中药调理，否则弱市不止。下决心把失信公司和作恶者赶出去，让大家有个好的心态，把信心扶住才行。”

中信证券策略研究团队认为，虽然降准对三月份宏观流动性影响正面，但其对A股市场边际影响降低。货币政策的放松，流动性的外溢并没有给股市带来新增资金，房地产市场的复苏更可能吸收居民财富。

该团队认为，市场下跌已导致部分散户资金流出，存量博弈将成为三月行情的主要特征，预计市场弱势震荡为主。

朝阳财富基金研究中心研究员周鑫指出，尽管降准可以在一定程度上应对近期股市的波动，稳定市场信心，但从历史上股市走势来看，大盘指数在降准公布后一个月和三个月并未出现普涨的趋势。

他说，此次央行降准主要在于为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，可适当关注供给侧改革主题相关板块的结构性机会，如钢铁、煤炭、有色等板块。同时此次降准释放了央行持续宽松的信号，银行、券商等行业板块也会因为央行降准有所受益。

此外，降准带来的流动性释放无疑会为目前已经十分火热的房地产市场火上浇油，为商业银行信贷带来支撑。房地产作为高负债行业，本次降准有助于缓解房地产市场资金链紧张问题，利于房地产企业业绩增厚，地产相关板块可适当关注。（完）