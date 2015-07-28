新股停发及股市疲弱令货币ETF受宠 华宝添益规模超千亿

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月28日 - 7月以来，中国A股出现罕见暴跌，监管层推出暂停新股发行等救市措施，令货币型ETF（交易所上市基金）受追捧，不到一个月内总体规模增加逾一倍，其中华宝添益(511990.SS)规模超过1,200亿元人民币，创出历史新高。
据独立财富管理咨询机构泽奔咨询统计数据，截止周一，沪深两市10只货币ETF规模合计约1,493亿元人民币，而6月底8只货币ETF合计643亿元。其中华宝添益周一的规模为1,229亿元，较6月底的501.6亿元增长145%，这是国内首只规模超千亿的场内基金。
华宝兴业基金管理公司内部人士解释称，新股停发令大量资金暂时闲置，而近期股市走势较弱，亦令许多资金需要一个避风港。类似华宝添益这种可以T+0（当天可回转交易）的货币ETF，成为这些基金的中转站。
“在二级市场炒股的资金，既使观望也不会转出证券帐户，选择货币ETF，进可攻，退可守。”一位基金业人士指出。
泽奔咨询高级经理施宏申表示，单从沪深ETF的7月份额变化来看，资金确实在大量进入货币ETF，股票型基金的份额逐步减少，另类投资和债券ETF则保持平稳。
目前只有ETF每日公布基金份额和净值，其余公募基金仅每个季度公布其份额。据泽奔统计，截止周一，股票型ETF和混合型ETF分别为695亿份，较7月6日的780.6亿份明显下降。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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