中国股市早盘重挫逾4% 技术面偏空致市场信心更显疲弱

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海2月29日 - 中国股市沪综指周一早盘重挫逾4%。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。尽管上周五稍作反弹，但缺乏量能配合，并不能改变疲弱趋势。今日一开盘，不少投资者纷纷出逃，大盘快速下跌。
开盘约35分钟，沪综指.SSEC报2,647.976点，跌119.23点或4.31%。
“周末消息面较为平静，下跌的原因可能主要来自技术面。”华泰证券分析师周林指出。
技术面显示，沪综指2,900点之上已构成密集压力区，大盘短期难以站至其上，而上周四千股跌停对市场情绪挫伤严重，股指或再度考验2,638点附近前期低点。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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