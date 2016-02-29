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中国财经 | 2016年 2月 29日 星期一 10:08 BJT

中国股市早盘重挫逾4% 技术面偏空致市场信心更显疲弱

路透上海2月29日 - 中国股市沪综指周一早盘重挫逾4%。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。尽管上周五稍作反弹，但缺乏量能配合，并不能改变疲弱趋势。今日一开盘，不少投资者纷纷出逃，大盘快速下跌。

开盘约35分钟，沪综指.SSEC报2,647.976点，跌119.23点或4.31%。

“周末消息面较为平静，下跌的原因可能主要来自技术面。”华泰证券分析师周林指出。

技术面显示，沪综指2,900点之上已构成密集压力区，大盘短期难以站至其上，而上周四千股跌停对市场情绪挫伤严重，股指或再度考验2,638点附近前期低点。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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