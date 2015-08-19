沪综指反弹收升1.2% 国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月19日 - 中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。分析师指出，市场大幅震荡但结构性投资机会仍存，存量资金继续博弈。但若量能若无法放大，反弹能否持续有待进一步观察。
沪综指.SSEC收报3,794.109点，涨45.945点或1.23%。上证A股今日成交5,985亿元人民币，上日为7,214亿元。
“短线来看（跌得）差不多了，中期可能维持一个宽幅震荡。”招商证券策略研究王稹说。
他认为，这两天国企改革板块大幅下跌主要还是因为前期涨得太过了，而且4,000点久攻不过，所以投资者选择获利了结。
今日央企改革改革板块早盘继续大幅下跌，但午盘后进场抄底的投资者明显增加，令该板块重回涨幅居前行列，洛阳玻璃(600876.SS)、山东钢铁(600022.SS)等个股收报涨停。
光大证券分析师赵扬认为，在央企改革板块热度暂时消退后，市场中难寻具备长线投资的主题，所以午盘国企改革板块重拾升势并不奇怪。
沪深300指数收报3,886.14点，涨1.59%,；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报3,818.6点，涨1.92%，成交1,833,757手。130亿元额度的沪股通净买入2.02亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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