沪综指反弹收升1.2% 国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势

路透北京8月19日 - 中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。分析师指出，市场大幅震荡但结构性投资机会仍存，存量资金继续博弈。但若量能若无法放大，反弹能否持续有待进一步观察。

沪综指.SSEC收报3,794.109点，涨45.945点或1.23%。上证A股今日成交5,985亿元人民币，上日为7,214亿元。

“短线来看（跌得）差不多了，中期可能维持一个宽幅震荡。”招商证券策略研究王稹说。

他认为，这两天国企改革板块大幅下跌主要还是因为前期涨得太过了，而且4,000点久攻不过，所以投资者选择获利了结。

今日央企改革改革板块早盘继续大幅下跌，但午盘后进场抄底的投资者明显增加，令该板块重回涨幅居前行列，洛阳玻璃(600876.SS)、山东钢铁(600022.SS)等个股收报涨停。

光大证券分析师赵扬认为，在央企改革板块热度暂时消退后，市场中难寻具备长线投资的主题，所以午盘国企改革板块重拾升势并不奇怪。

沪深300指数收报3,886.14点，涨1.59%,；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报3,818.6点，涨1.92%，成交1,833,757手。130亿元额度的沪股通净买入2.02亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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