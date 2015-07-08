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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 13:23 BJT

中国证监会：鼓励上市公司大股东及高层增持股票稳定股价

路透北京7月8日 - 中国证监会周三下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。

通知称，鼓励上市公司上述人员在股票大幅下跌时，通过增持股票等方式稳定股价。

对于在六个月内曾减持，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，不属于证券法禁止情形，但所购买的本公司股票六个月内不得减持。

对于股价连续10个交易日内累计跌幅超过30%，以及持股比例达30%的两种情况下的上述人员的特定增持行为，证监会认定不受相关法规的约束。（完）

欲览证监会公告详情，请点击 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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