中国证监会：鼓励上市公司大股东及高层增持股票稳定股价

对于在六个月内曾减持，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，不属于证券法禁止情形，但所购买的本公司股票六个月内不得减持。

对于股价连续10个交易日内累计跌幅超过30%，以及持股比例达30%的两种情况下的上述人员的特定增持行为，证监会认定不受相关法规的约束。（完）