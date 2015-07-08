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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 13:25 BJT

中信证券称管理层将促成主要股东增持 高管及员工将自发购股

路透上海7月8日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)在公司股票周三早盘大跌后，当日午间公告称，公司经营管理层将促成公司股东增持公司股份，公司高级管理人员及员工将在合法合规的前提下自发购买公司股份。

公告指出，截至目前，中信证券一切经营活动正常进行，流动性充裕，各项风险控制指标优于监管指标。截止6月底，中信证券净资本为697.14亿元人民币，较上月增长60%；上半年业绩同比实现大幅提升。

公告还指出，中信证券将积极推动员工持股计划。公司经营管理层对公司的经营状况有足够的信心，并将根据法律法规及时披露公司经营状况及资产负债情况。

中信证券A股早盘收报24.08元，跌7.49%；H股早盘跌了10.33%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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