中证金近日已归还部分商业银行同业贷款--消息

路透香港7月27日 - 三位消息人士透露，中国证券金融股份有限公司近日已偿还了部分商业银行同业借款，具体原因不详。为救市筹集子弹，该公司此前共计获得来自商业银行约2万亿元人民币的授信规模。

沪综指周一暴跌8.5%，创近八年半来最大单日跌幅，获利回吐是导火索。分析师们并指出，由于盘面未现明显的国家队护盘信号，这也是令市场愈发丧失信心的原因之一。

“中证金上周五已在陆续还部分商业银行的同业贷款，我们都在谈论，但不知道具体原因。”一位接近中证金的市场人士称。

证金公司通过从中国央行申请再贷款、发行金融债券、抵押融资、向银行申请同业借款、拆借等多渠道融资。据数家媒体报导，中证金至7月13日止，至少获得17家商业银行总计近1.3万亿元同业借款。

另一位商业银行人士亦证实了这一说法，“某国有大行的资金已被偿还，部分是长期资金。”

据路透此前报导，多家银行给证金公司的同业拆借有三个月、六个月和一年三个期限，利率分别为4.5%，4.8%和4.9%；均为信用贷款。

一位商业银行人士并透露，中证金上周五已还部分同业贷款，但不清楚原因。

路透暂时未能联系到中国证监会对此进行评论。

自6月15日A股出现急剧大幅度下跌以来，上证指数不到一个月时间下跌超30%。为防止市场急剧下跌踩踏效应及市场失去流动性造成系统性风险，中证金公司被赋予救市责任。

为获得救市“弹药”，中证金公司已将注册资本由240亿元增至1,000亿元。另外，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)在内的21家券商近日决定用不低于其净资产15%的资金交由中证金公司购买蓝筹ETF，资金规模达到1,200亿元。

近日随着大盘企稳反弹后，国家救市资金如何离场成为市场讨论的热门话题。虽然此前证监会迅速出面表态其正研究维稳资金退出方案的媒体报导不实，但这始终是悬在投资者头上的达摩克利斯之剑。（完）

(发稿 路透新闻部)

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