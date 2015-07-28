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中国财经 | 2015年 7月 28日 星期二 10:30 BJT

上半年险资投股票和权益基金比例升3.78个百分点--保监会

路透北京7月28日 - 中国保监会周二表示，中国上半年末保险业资金运用中，股票和证券投资基金占比14.84%，较年初上升3.78个百分点。

保监会在上半年保险业数据新闻发布上表示，截至6月末，银行存款和债券占比60.11%，较年初下降5.17个百分点。

保监会并称，上半年保险公司权益类投资比重大幅上升，投资收益显着增加，股票和基金对上半年投资收益增长的贡献比较大。

截至6月末，保险资金运用平均收益率5.16%，同比上升2.82个百分点。（完）

(发稿 王蕾；撰写 李贺；审校 黄凯)

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