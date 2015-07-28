沪综指早盘跌幅继续扩大 桶油和银行股护盘亦难挽大局（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透上海7月28日 - 在周一A股暴跌后，中国证监会当日晚间再度表态为市场鼓气，但中国股市周二开盘继续惯性下跌，沪综指跌幅超过4%。之后尽管护盘资金重点关照银行股及“两桶油”等权重股，大盘还是继续下跌。
开盘30分钟时，沪综指.SSEC报3,544.416点，跌181.143点或4.86%，开盘曾下跌4.09%。沪深300期指主力8月合约CIFQ5早盘跌4.21%，中证500期指主力合约CICQ5跌5.16%。
“护盘是在意料之中的，但市场还是不太稳定，未来二次探底的概率较大。”东北证券分析师沈正阳指出。
两桶油中，中国石油(601857.SS)涨1.37%；民生银行(600016.SS)涨3.09%。
中国证监会周一晚间否认国家队不再救市的外界猜测。新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。
中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股，例如两桶油和大型银行股，周一基本伴随股指大跌。例如中国石油收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。