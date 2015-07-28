沪综指早盘跌幅继续扩大 桶油和银行股护盘亦难挽大局（更新版）

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路透上海7月28日 - 在周一A股暴跌后，中国证监会当日晚间再度表态为市场鼓气，但中国股市周二开盘继续惯性下跌，沪综指跌幅超过4%。之后尽管护盘资金重点关照银行股及“两桶油”等权重股，大盘还是继续下跌。

开盘30分钟时，沪综指.SSEC报3,544.416点，跌181.143点或4.86%，开盘曾下跌4.09%。沪深300期指主力8月合约CIFQ5早盘跌4.21%，中证500期指主力合约CICQ5跌5.16%。

“护盘是在意料之中的，但市场还是不太稳定，未来二次探底的概率较大。”东北证券分析师沈正阳指出。

两桶油中，中国石油(601857.SS)涨1.37%；民生银行(600016.SS)涨3.09%。

中国证监会周一晚间否认国家队不再救市的外界猜测。新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股，例如两桶油和大型银行股，周一基本伴随股指大跌。例如中国石油收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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