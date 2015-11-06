《A股技术分析》中国股市沪综指料继续拓展反弹空间

作者 曾祥进

路透北京11月6日 - 中国股市沪综指.SSEC本周先抑后扬，最终放量上扬突破3,500点，量能出现明显放大，市场气氛明显活跃。技术面显示，多头借助券商等权重股发力拉抬，终填补8月下跌过程中形成的最大跳空缺口，短线有望继续震荡上扬，拓展反弹空间；中线看，本周收出大阳并开始突破20周均线，价量配合较好，整体市况继续回暖，后市有望继续上试7,8月份箱体区域中枢3,800点一线。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): link.reuters.com/veg95w

沪综指本周先抑后扬，经过周初短暂拉锯后，多头凭借券商，国企等权重股连续大幅拉抬，大盘终收复8月下跌过程中形成的3,388-3,507点大型向下跳空缺口，量能有效放大显示有增量资金入场，料短线大盘有望继续震荡推高，下一步目标指向3,652-3,664点的普通缺口。

目前短线均线系统呈多头发散，有效支撑大盘继续走高，不过3,664点之上将进入7，8月份密集成交箱体区域，技术压力较大，后市冲高过程中料有反复。而下方3,300-3,400点区域此前经反复拉锯后，成为短线较强支撑位。此外，沪市本周一度创出两个半月来最大成交量能，后市能否保持较高水平将决定大盘能否继续强势运行。

较长期走势(周线图): link.reuters.com/weg95w

沪综指本周再度收出中阳线，下档5周和10周均线连续上行，股指多次向下震荡获得其有效支撑后，最终放量突破上行且收至20周均线之上，大盘重心明显呈阶梯式抬高，显示中线上涨趋势开始成型，或吸引更多场外资金介入，后市仍有被推高的空间。

沪指本周接近3,600点，之后将进入7月初暴跌之后形成的密集换手箱体区域，技术阻力料将加大，而8月中旬大盘二次暴跌初形成的首个下跌缺口位于3,788-3,794点，接近上述箱体中枢位3,800点一线，有望成为本轮中级反弹行情最终目标位。（完）