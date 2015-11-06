《A股技术分析》中国股市沪综指料继续拓展反弹空间

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
作者 曾祥进
路透北京11月6日 - 中国股市沪综指.SSEC本周先抑后扬，最终放量上扬突破3,500点，量能出现明显放大，市场气氛明显活跃。技术面显示，多头借助券商等权重股发力拉抬，终填补8月下跌过程中形成的最大跳空缺口，短线有望继续震荡上扬，拓展反弹空间；中线看，本周收出大阳并开始突破20周均线，价量配合较好，整体市况继续回暖，后市有望继续上试7,8月份箱体区域中枢3,800点一线。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): link.reuters.com/veg95w
沪综指本周先抑后扬，经过周初短暂拉锯后，多头凭借券商，国企等权重股连续大幅拉抬，大盘终收复8月下跌过程中形成的3,388-3,507点大型向下跳空缺口，量能有效放大显示有增量资金入场，料短线大盘有望继续震荡推高，下一步目标指向3,652-3,664点的普通缺口。
目前短线均线系统呈多头发散，有效支撑大盘继续走高，不过3,664点之上将进入7，8月份密集成交箱体区域，技术压力较大，后市冲高过程中料有反复。而下方3,300-3,400点区域此前经反复拉锯后，成为短线较强支撑位。此外，沪市本周一度创出两个半月来最大成交量能，后市能否保持较高水平将决定大盘能否继续强势运行。
较长期走势(周线图): link.reuters.com/weg95w
沪综指本周再度收出中阳线，下档5周和10周均线连续上行，股指多次向下震荡获得其有效支撑后，最终放量突破上行且收至20周均线之上，大盘重心明显呈阶梯式抬高，显示中线上涨趋势开始成型，或吸引更多场外资金介入，后市仍有被推高的空间。
沪指本周接近3,600点，之后将进入7月初暴跌之后形成的密集换手箱体区域，技术阻力料将加大，而8月中旬大盘二次暴跌初形成的首个下跌缺口位于3,788-3,794点，接近上述箱体中枢位3,800点一线，有望成为本轮中级反弹行情最终目标位。（完）
(审校 林高丽)
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。