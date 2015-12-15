让个别产品和机构释放风险来化解系统性风险--人大官员

路透北京12月15日 - 金融时报周二报导，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，让个别产品和机构释放风险是化解系统性风险的必要措施,打破刚性兑付对市场健康发展更有利。

金融时报援引吴晓灵日前在2016网易经济学家年会上的发言称，监管的责任是防范发生系统性风险,个别风险的暴露是市场发展中必然伴随的现象。刚性兑付是金融市场目前最大的问题,如妥善解决,对发挥市场配置资源的决定性作用和金融市场价格的形成非常有利。

吴晓灵并表示，以往中国金融监管层将行业发展和引导创新也视为监管的潜在目标和责任，这不利于经济发展。要鼓励让更多的中介组织、行业协会促进市场发展。

针对混业监管，吴晓灵指出,要区分金融业的货币创造功能和市场资金融通功能,必须以防范系统性金融风险为目标来划分监管责任。市场准入上要提高商业银行和寿险公司的门槛,对其他金融机构应加大在境内设立的开放力度,在牌照管理方面不必过分严格。对于不涉及社会小额公众的金融服务机构,可由地方金融监管机构监管。