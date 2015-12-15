让个别产品和机构释放风险来化解系统性风险--人大官员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 金融时报周二报导，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，让个别产品和机构释放风险是化解系统性风险的必要措施,打破刚性兑付对市场健康发展更有利。
金融时报援引吴晓灵日前在2016网易经济学家年会上的发言称，监管的责任是防范发生系统性风险,个别风险的暴露是市场发展中必然伴随的现象。刚性兑付是金融市场目前最大的问题,如妥善解决,对发挥市场配置资源的决定性作用和金融市场价格的形成非常有利。
吴晓灵并表示，以往中国金融监管层将行业发展和引导创新也视为监管的潜在目标和责任，这不利于经济发展。要鼓励让更多的中介组织、行业协会促进市场发展。
针对混业监管，吴晓灵指出,要区分金融业的货币创造功能和市场资金融通功能,必须以防范系统性金融风险为目标来划分监管责任。市场准入上要提高商业银行和寿险公司的门槛,对其他金融机构应加大在境内设立的开放力度,在牌照管理方面不必过分严格。对于不涉及社会小额公众的金融服务机构,可由地方金融监管机构监管。
(发稿 孙琦子；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。