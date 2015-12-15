新三板准入标准将再细化 拟明年5月实施市场分层--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月15日 - 中国证券报周二报导称，全国中小企业股份转让系统综合事务部总监贾忠磊表示，新三板挂牌准入标准将进一步细化，将制定分行业的审查指引；新三板明年还将制定挂牌公司分层管理的业务细则，完成技术支持准备，初步计划在明年5月份正式实施市场分层。
报导并援引贾忠磊称，新三板还将推出挂牌公司发行公司债券，推出开展挂牌股票质押回购和线下业务试点，进一步完善优先股体系，以进一步提升市场融资功能；此外，明年要以实施市场分层为切入点，夯实新三板市场独立发展的基础，还要要巩固和完善小额快速多元的投融资机制，进一步提升市场融资功能。
他指出，目前新三板已经初步构建起一个适应广大中小微企业特点和需求、具有包容和高效特点的一整套全新的制度体系。
* 挂牌准入方面，坚持以信息系统为中心，不设财务指标门槛和业态的设置；
* 融资方面，建立了一种小额、快速、融合、多元的融资机制，把融资的自主权交还给企业和相关投资者；
* 交易方面，实行多元化的交易制度，包括有协议转让、竞价转让制度；
* 投资者方面，新三板坚持设立一个比较高的投资者门槛，着力打造一个以机构投资者为主体的市场。
贾忠磊并称，日前中国证监会正式发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》，重申了新三板独立市场地位，对改革完善新三板制度做出一系列重要的安排，为新三板在未来一段时间的发展指明了方向。
他认为，意见里有非常多的创新点和亮点，包括要实施市场分层；进一步提升市场的功能；进一步完善股权交易制度以及进一步通畅多层次资本市场的联系，要求研究推出新三板向创业板转板试点；此外还包括市场监管和投资者保护。
中国全国中小企业股份转让系统公司11月底公布市场分层方案细则，起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，创新层公司优先进行制度创新的试点，基础层公司继续适用现有的制度安排。(完) (发稿 吴芳； 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。