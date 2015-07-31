中国A股调整大致完成 沪深300明年目标4,300-5,300点--星展

星展唯高达亚洲股票策略师Joanne Goh在电话会议上称，相信A股的调整大致完成，但是市场还需一些时间才会稳定下来，因投资气氛严重受损并需让政府救市措施收兵。

该行因此预期，今年余下时间沪深300指数水平将在3,500-4,300点，明年可望走高至4,300-5,300点。

沪深300周五早盘收跌0.08%，报3,812.34100点。

“A股的调整大致完成，融资水平已从高峰时占比5%回落至3%，但仍略高于国际市场的水平，故仍需要时间进行拆仓。”她说。

她并称，股市大跌对实体经济影响可控，预期在持续金融改革及资本帐开放、宽松货币政策以及监管层积极推进A股加入MSCI新兴市场指数.MSCIEM的支持下，明年股市将会走高。

相比之下，星展唯高达认为H股现价更具吸引力。Goh说，港股相对没有那么脆弱，其中原因是与港元挂钩的美元相对走强有关，现时恒生国企指数.HSCE的市盈率已降至7.9倍，低于平均值8.6倍，同时还未见到资本大规模流出的情况。

“以H股目前估值，投资者应正面看待。”她并指出，恒生指数.HSI、国企指数以及MSCI中国指数.MSCICN仍然是亚洲区内最便宜的市场，也是最能够对冲美国加息影响的亚洲市场。在各板块中，该行最看好中资银行及内地房地产股。

不过该行预期，对港股属利好的深港通有可能延至明年才能推出，有待内地股市回稳及沽空活动消停。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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