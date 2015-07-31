中国A股调整大致完成 沪深300明年目标4,300-5,300点--星展

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透香港7月31日 - 新加坡星展集团(DBSM.SI)的证券业务分支--星展唯高达周五称，中国A股调整大致完成，但市场尚需时间回稳，预计明年沪深300指数.CSI300将达升至4,300-5,300点。
星展唯高达亚洲股票策略师Joanne Goh在电话会议上称，相信A股的调整大致完成，但是市场还需一些时间才会稳定下来，因投资气氛严重受损并需让政府救市措施收兵。
该行因此预期，今年余下时间沪深300指数水平将在3,500-4,300点，明年可望走高至4,300-5,300点。
沪深300周五早盘收跌0.08%，报3,812.34100点。
“A股的调整大致完成，融资水平已从高峰时占比5%回落至3%，但仍略高于国际市场的水平，故仍需要时间进行拆仓。”她说。
她并称，股市大跌对实体经济影响可控，预期在持续金融改革及资本帐开放、宽松货币政策以及监管层积极推进A股加入MSCI新兴市场指数.MSCIEM的支持下，明年股市将会走高。
相比之下，星展唯高达认为H股现价更具吸引力。Goh说，港股相对没有那么脆弱，其中原因是与港元挂钩的美元相对走强有关，现时恒生国企指数.HSCE的市盈率已降至7.9倍，低于平均值8.6倍，同时还未见到资本大规模流出的情况。
“以H股目前估值，投资者应正面看待。”她并指出，恒生指数.HSI、国企指数以及MSCI中国指数.MSCICN仍然是亚洲区内最便宜的市场，也是最能够对冲美国加息影响的亚洲市场。在各板块中，该行最看好中资银行及内地房地产股。
不过该行预期，对港股属利好的深港通有可能延至明年才能推出，有待内地股市回稳及沽空活动消停。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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