市场观察：中国债市扩容驶入快车道

作者 徐永

路透上海12月29日 - 中国的地方政府债、同业存单、公司债等品种今年快速扩容后，截止11月末债券市场托管存量已突破46万亿元大关，年度增量也首次超过10万亿元。然而巨量供给面前，市场仍泰然处之，10年国债收益率较年初下跌超过80个BP，时隔近六年后再次走到2.8%以下；10年国开收益率则较年初下降近100bp。

当前市场最大的关注是，债市还能否延续这两年来的牛市行情？仅从供给角度分析，未来两年乃至五年，债市供给可能会进入年度新增10-15万亿甚至更高的快速扩容期，企业债务杠杆压力较大的情况下，供给料以利率债和高等级信用债为主，这可能会降低债市整体的信用利差，从而给利率债收益率新增下行空间。

基于今年市场表现，在宽松政策的呵护下，供给放量估计不会形成债市调整的主要因素，不过降息空间趋窄，目前的收益率正在逼近债券理论可比收益率的下限，加上美国货币政策正常化带来的全球流动性收缩，以及中国宽松周期的边际调整，流动性冲击的风险可能仍然是值得重点关注。

路透基于银行综合成本与国债利差历史数据测算，在银行一年期存款1.5%的基础上，目前10年国债收益率的上下限在2.6%--3.9%之间。

**供给大扩容**

十三五期间（2016-2020年），基于地方政府债置换，以及中国国家债务风险管理，债务杠杆从企业向政府，从地方政府到中央政府的转移趋势，债市每年新增达到10-15万亿是大概率事件，同时利率债和信用债的结构也料会出现调整。

监管层对直接融资的政策支持，快速推动了债券市场大繁荣。1997年银行间债券市场成立之初到2012年15年间，市场余额才新增25.5亿，但仅2014年至今，银行间的新增就达到15.5万亿，两年的时间新增了过去15年60%的规模。

而按照十三五规划，2020年债券市场余额和GDP的比例要达到100%，而2020年GDP在2010年40万亿的基础上翻一番的到80万亿，这意味着未来五年债市有35万亿的新增空间，年均新增达到7亿规模。

还有另外一种算法，如果以2014年64万亿的GDP为基础，按年增速不低于6.5%的速度测算，则2020年GDP增量会达不低于93.4万亿元，债券市场按照100%GDP规模来预测，则未来五年有近50万年亿的规模，年均增量约为10万亿。

欲浏览银行间债券市场托管余额变化，请点选 tmsnrt.rs/1Vm96CD

无论是年均7万亿还是年均10万亿的新增，对于十三五的债券市场而言，可能都并非难事。

前11个月数据显示，存量而言，利率债、金融机构债券（不包括政策性银行）以及非金融企业债大体6：1：3的格局，而从新增（考虑兑付）占比而言，三者的比例则大体为5：2：3。

这种情况在2011年的情况则是不同的，当年利率债的存量规模达到74%，在此之前则几乎更高，利率债占据债券市场的绝对主导，之后随着信用债兴起，利率债的占比才逐步降低。

不过未来两年或者十三五期间，利率债此前占比下降的走势，可能会因为地方政府债务置换，以及专项金融债的发行逐步出现反弹。

因为按照今年增量占比50％的简单测算，10万亿的债券新增利率债增量可达到5万亿，但实际情况可能远高于这个数据。

以财政核准的16万亿的债务限额为例，截至2014年末15.4万亿的债务除去3.2万亿已经置换部分，和1.06万亿的存量部分，按3年时间置换完毕预计，明后两年仅置换的地方政府债券平均新增就会达到5.57万亿。

另外考虑每年至少1到2万亿的国债和政策性银行债的新增，以及专项金融债部分，未来两年利率债的新增规模，就能达到预期7到10万亿的新增目标,这还没有考虑信用债的新增部分。

**结构调整及收益率空间**

由于中国非金融企业的债务杠杆已经比较高，作为债务融资形式，信用类债券融资比例的继续提升可能会加重企业的负担，加上违约概率提高、股权融资注册制开放等因素冲击，未来非金融企业债的占比可能会阶段性趋于稀释，当然这符合去杠杆和转移杠杆的结构调整思路。

从利息负担角度而言，目前非银企业的成本已较高，每年仅支付的利息就在3.7万亿左右，而前11个月非银新增贷款也只在6.9万亿，利息支付超过了新增占比的50%。

这会抑制部分企业继续举债的能力，特别是公开信息披露的债券。

不过，市场化金融机构的信用债券供给，无论是资产证券化还是同业存单等，发展前景都十分看好。

同业存单从去年的存量不足6,000亿，增加到11月底的2.5万亿，发行量上更是达到了4.4万亿。另外，交易所债市今年发行制度改革以来，公司债和私募债的存量前11个月也达到了2.5亿，这些发行制度改革后的债券品种前景都较为乐观。

欲浏览今年前11个月主要新发行债券占比，请点选 tmsnrt.rs/1NTnL35

债市供给一般会影响一级收益率，并影响到二级市场，但从今年的情况来看，除了3月份地方债务置换之初曾造成比较大的调整外，在宽松流动性环境下，供给并没有明显令债市承压。

这可能在于供给压力，被基本面和流动性等方面的利好因素消化了，而从明年来看，基于去杠杆和去产能继续进行，基本面的利好因素可能会继续支持债市。

但流动性的因素则可能会边际变化，无论美国宽松退出、中国宽松周期的空间趋窄，还是资本流出压力，明年的流动性环境可能都比今年的状况要差。

而从10年国债的可比收益率来，综合同业，存款和理财等方面的综合成本，对比与国债，金融债之间的利差，在10月降息后的基础上测算，目前10年国债收益率的上下限在2.6%到3.9%之间，未来在再次降息之前，10年国债收益率继续下行的空间有限。