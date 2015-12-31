中国金融市场一周走势回顾

图为北京国贸桥晚高峰一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的(12月28日-31日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

----人民币兑美元当周下跌0.26%，呈小幅阶梯式贬值态势。年末购汇需求旺盛，加上市场对人民币贬值的强烈预期，共同拉低人民币汇价。由于离岸人民币缺乏央行维稳，波动明显，两岸一度点差扩大至逾1000点子，形成很大套利诱惑。随后央行窗口指导，暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务，增加了套利成本和难度。

2016年1月中国外汇交易将开启夜盘，同时新的个人外汇业务检测系统也将上线。市场普遍预期2016年人民币国际化的大方向不变，但人民币汇价将继续走贬。

公开市场操作:

--2015年对流动性呵护有加的中国央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。不过展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。

分析人士指出，年末最后一周公开市场净回笼600亿元人民币，不免引发市场情绪波动，但不论从建立利率走廊的提议，还是结合央行首席经济学家马骏最新观点来看，央行政策操作重心或会逐渐从数量型转为价格型，单次操作暂停亦并不代表央行立场改变。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率震荡调整，长端反弹相对明显。一级市场上，农发、口行新债招标结果向好显示配置需求不弱，但临近年末现券买气有所降温，资金利率上涨亦引发谨慎情绪，来年年初关注回购利率定位等。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率小涨，六个月纸票成交在3.18%左右，不过收票不足或致利率有所虚高。交易人士指出，市场成交清淡，临近年底各机构资产配置及业务规模调整基本到位，在市场各类风险频繁爆发的情况下，交易更为谨慎，各产品报价量减少。

他们并称，鉴于货币宽松大势未改，而且作为资产的票据吸引力仍在，2016年初尤其是农历春节后转贴利率下行概率较大。

股市:

--中国股市沪综指 .SSEC 当周震荡走低，全周累计下跌2.45%。临近元旦小长假，市场存在一定程度现金需求，前期参与市值配售的资金或选择离场，市场观望气氛浓厚，另外注册制即将实施和明年一月份上市公司将迎来的解禁潮造成整个A股市场情绪相对谨慎。盘中热点匮乏，成交维持低位运行。 (完）