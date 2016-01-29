中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月25日-29日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周基本走平，周内走势亦相当平稳，大部分日波幅仅几十个点子。客盘虽然仍以购汇为主，但量已经明显下降。波幅狭窄的市场亦令机构自营盘没有操作空间。临近春节，政策进入平静期，再加上离岸人民币波幅亦大幅收窄，本周仅小幅走弱，令在岸市场亦难有大动作。可以看出，人民币贬值预期逐步开始出现分化，未来监管层动向仍是市场风向标。

公开市场操作:

--为保持流动性合理充裕，中国央行当周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

央行两周来通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾1.8万亿元人民币。不过业内人士认为，随着央行短期和结构性工具投放的增多，到期压力或使中期流动性存在更多不确定性；而美联储加息预期仍强，对人民币汇率走势及中国货币政策亦形成掣肘。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率先冲高，后缩窄涨幅，央行有关流动性管理的会议纪要透露1月上半月贷款增速过快，此外央行对于降准仍表达了谨慎的态度，这导致市场对于货币政策预期出现修正，收益率亦快速反弹；此后央行公告称将提高春节前后公开市场操作频次，进一步稳定短期资金面预期，现券因此现回暖势头，并抹去当周收益率逾半数升幅。

但央行坚持不降准不放“长钱“的态度令货币政策的边际放松力度受限，加之春节后大量地方债供给将涌出，或将对债市长端收益率形成进一步压力。

票据:

--中国票据市场当周转贴利涨势不止，纸票价格涨幅更甚于电票。交易人士表示，虽然央行加大资金投放护航资金面，流动性暂无忧，但机构票据业务风险事件频发，谨慎心态下机构收票意愿下降，卖压有增无减，转帖价格持续走升；随着春节将至，预计市场成交将逐步趋淡，节前多数机构倾向持票过节，而节后继续观望资金变化以及风险事件监管进程。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周破位下行，一举跌破前期低点2,850点。大盘破位后，市场看空氛围加重。盘中虽不时有护盘动作，但市场做多动能仍显不足，周五大盘终于迎来超跌反弹。春节长假将近，市场交易意愿低迷，指数能否成功止跌仍需观察。

期市：

--上海期交所沪铜当周小幅走升，尽管走升幅度有限，但周线连续第二周收高，且本周盘中创下三周高点。因油价企稳、尽管经济放缓但中国的铜进口仍强劲，以及农历新年前囤建库存的动作，均鼓舞了交易员。但铜价仍不存在逆转的条件。沪铜主力合约SCFcv1周五报35,680元。

--上海期交所沪金当周上升1.45%，为连续第二周上扬，且近期一波涨势令金价本周盘中最高触及239.25元，为11月以来的高点，今年1月涨幅5.39%，为五个月新高。黄金本周受到强劲提振，因美联储此前表示将密切关注全球经济及金融市场，这支持外界预期美联储可能无法最快于3月再度升息。而美国12月耐久财订单创下16个月来最大降幅，暗示美国经济在2015年末急踩刹车，更进一步支撑上述观点。沪金主力合约SHAUcv1周五报238.3元。(完)