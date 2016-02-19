中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月15日-19日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：1月通胀温和反弹，货币政策继续偏于宽松调节

受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国2016年1月CPI同比上涨1.8%，涨幅上升至五个月高点。同样的因素可能推动2月CPI继续回升，但这种短期波动对全年影响有限，预计全年CPI温和回升、但仍在可控范围内。1月PPI同比下跌5.3%，降幅为七个月最小。

--中国数据：CPI启用新计算基期，业界呼吁增加权重及计算规则透明度

中国周四公布的1月居民消费价格指数(CPI)低于市场预期，重要原因之一是国家统计局今年开始使用新的CPI计算基期，并相应调整了各项类别的权重。宏观分析师因此呼吁，希望统计局尽快公布调整后的权重以及相应的计算规则，以增加市场对政策经济研究的准确性。

--中国经济：风险点是地方政府债务和金融风险，要增强财政金融协调--副财长

中国财政部副部长刘昆表示，今年宏观经济环境十分复杂，稳增长的压力仍在加大，客观上要求政府保持较高支出规模，并着力降低市场主体的投资和运营成本。并称目前中国经济运行风险的重点是地方政府债务和金融风险，要增强财政金融协调性。

--中国经济：不会出现失业潮，菜价上涨对全年CPI影响不大--发改委

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周三表示，从目前国内经济运行的状态看，不会出现新一轮“失业潮”；而蔬菜价格近期上涨应对1、2月份CPI产生重要支撑作用，但对全年CPI影响应该不大。此外中国有能力保持人民币汇率基本稳定

--中国经济：不存在人民币持续贬值基础，没有资金加剧外逃现象--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳周三在新闻发布会上称，国内吸引外资依然是正增长，国际收支仍然稳健，经济和国内市场基本面良好，不存在人民币持续贬值的基础，因此也就没有所谓的资金加剧外逃现象。

--中国贸易：尽快遏制进出口快速下滑，防止由减速变为持续失速--副总理

中国国务院副总理汪洋日前表示，中国进出口下行压力很大，应尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。

--《焦点》中国1月新增贷款及社融齐现开门红，货币政策仍将稳中有进

中国新增人民币贷款及社融增量猴年开门红，1月双双创出单月新高。因年初本就是季节性信贷投放高峰，加之汇率贬值压力下，外币贷款融资持续大量转向本币融资，而房贷及基建投资支撑下的中长期贷款增长较为明显，料将为未来经济增加更多活力。

--中国投资：今年首批专项建设基金计划规模4,000亿元，陕西获156亿--发改委

中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发改委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币，陕西省获得国家2016年第一批专项建设基金156亿元。

--中国数据：外需疲软导致1月出口持续恶化，顺差创新高缓解人民币贬值压力

美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差，将帮助缓解人民币贬值压力。海关周一公布，以美元计价，2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，当月贸易顺差632.87亿美元，创出纪录新高。

--中国经济：开展服务贸易创新发展试点，推动医药产业创新升级--国务院

中国国务院周日召开常务会议，决定开展服务贸易创新发展试点，推进外贸转型增强服务业竞争力；并部署推动医药产业创新升级，确定进一步促进中医药发展措施。

--中国房地产：2016年整体量升价缓，调控政策应区别对待--国家信息中心

中国证券报周一援引国家信息中心报告称， 2016年只要经济不出现严重问题，房地产市场各项指标将保持低位运行，房地产市场整体量升价缓，但区域市场仍会继续分化。

【金融】

--中国央行：加强金融对工业供给侧结构改革支持，压缩僵尸企业贷款

中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持，加强和改进对企业兼并重组、不良资产处置的力度和效率，积极稳妥推进工业化解过剩产能和库存；并完善信贷准入标准，加大对战略性新兴产业、传统产业技术改造和转型升级等的支持力度。

--中国金融：住房公积金存款利率将执行一年期定存基准利率--央行

中国央行等三部委周三发文称，自2月21日起，将职工住房公积金账户存款利率，由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率，调整为统一按一年期定期存款基准利率执行；此次调整后，职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行，目前为1.50%。

--中国金融：去年商业银行净利同比增长2.43%，不良贷款率升至1.67%

中国银监会发布数据显示，商业银行2015年累计实现净利润15,926亿元人民币，同比增长2.43%，利润增速较去年进一步下滑。年末不良贷款率升至1.67%。去年四季度商业银行不良贷款率和余额双升，四季度末不良贷款率1.67%。

--中国金融：央行就MLF操作向银行询量，并下调六个月及一年期利率--消息

尽管中国央行暂时放缓了降准降息的全面宽松政策步伐，但定向宽松举措仍接连出招。三位消息人士周四透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，在本次询量中央行并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。

--中国经济：合理运用政府投资基金，聚焦支持重点产业--财政部

中国财政部周三称，合理运用政府投资基金支持重点产业，限定于具有一定竞争性、存在市场失灵、外溢性明显的关键领域和薄弱环节；主要支持外部性强、基础性、带动性、战略性特征明显的产业领域及中小企业创业成长。

--中国经济：春节假期银联交易额同比增长31%，全国共接待游客超3亿人次

新华社周日援引中国银联发布数据称，今年春节期间银联网络交易再创新高，交易总金额达到3,121亿元人民币，较去年同期增长31%。

--中国金融：银联云闪付上线苹果支付服务，私密性成线下支付致胜法宝

中国银联和苹果公司周四联合发布称，银联云闪付正式开通支持Apple Pay服务。当日起，银联的云闪付平台旗下又多了一种新兴支付技术；而Apple Pay可以借助银联支持云闪付技术的商户终端，接入中国几百万商户，提供线下非接触支付服务。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场“天天见”打造利率锚，降准放水闸门缓开

尽管春节后中国银行间流动性已转为宽松，但央行仍象征性每日进行少量逆回购，并将公开市场操作频率正式改为“天天见”，尽显其呵护姿态。此举亦有利于提升公开市场操作利率的地位，逐步完善价格型货币政策工具调控基础，新利率体系日渐清晰。

--中国公开市场：央行称即日起原则上每个工作日均开展公开市场操作

中国人民银行周四公告称，决定延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，以完善公开市场操作机制，提高公开市场操作的针对性和有效性。即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。

--中国债市：央行发布银行间债市柜台业务管理办法，地方债被首度纳入

中国央行周日发布全国银行间债券市场柜台业务管理办法，明确柜台业务债券品种包括经发行人认可的已发行国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券和发行对象包括柜台业务投资者的新发行债券。这亦是地方债首度被纳入。

--中国信用债：15山水SCP002超短融到期未足额兑付

中国山东山水水泥集团有限公司周日稍晚公告称，应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券15山水SCP002，截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付；至此山东山水水泥已有三只公募债券发生违约。

--中国信用债：15亚邦CP001终现违约，大公将亚邦集团主体评级降至CC

中国信用债违约再添一例。亚邦投资控股集团周一稍晚公告称，该公司应于2月9日到期兑付的短融15亚邦CP001，截至到期兑付日（遇节假日顺延至下一工作日，即2月14日）日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

【外汇】

--中国央行：1月央行口径外占创第二大单月降幅，料2月因汇率企稳可好转

中国央行周四公布，1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币，虽较上月降幅收窄，但也创造了该口径外汇占款第二大单月降幅。市场人士分析，1月外占降幅仍较大主要是因为当月人民币汇率贬值压力以及季节因素；但根据当下情况，2月外汇占款有好转预期。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数再次跌破100关口，整体仍持稳

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月5日的人民币汇率指数为99.23，较前周下跌0.92%，较2014年底下跌0.77%，这是该指数公布以来第二次跌破100关口，但整体仍持稳。

--中国央行：1月末外汇储备为3.23万亿美元，环比下降995亿美元

中国央行日前公布，今年1月末中国外汇储备为32,308.93亿美元，较去年12月末的33,303.62亿美元下降994.69亿美元。

--路透调查：新兴亚币人气多数好转，人民币看跌押注降至近三个月最低

一项路透调查显示，过去两周多数新兴亚币人气改善，受益于美国更为渐进升息及欧洲央行进一步放松政策的预期，而油价的反弹也给高风险资产带来提振。

--中国外汇：1月外币贷款六连降存款转升，人民币贬值加速去外币负债

中国央行周二公布数据显示，1月外币贷款现六连降而外币存款则转升。其中，外币贷款减少68亿美元，低于去年12月103亿美元的减少额；外币存款则增加196亿美元，结束连两月跌势。

--离岸人民币：渣打人民币环球指数去年首度录得按年下跌，续关注监管层举动

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数去年12月环比大跌2.1%，因跨境人民币支付流量减少。该指数去年全年下跌0.2%是自2010年有纪录以来首现全年收缩。市场将关注人民币汇价及限制资本流出管理措施，预计政府会暂缓资本帐进一步开放及人民币国际化。

【证券/行业】

--中国新股：证监会新核准九家企业IPO申请，一家为直接定价发行

中国证监会官方微博周二稍晚刊登通知称，今日核准了九家企业的首次公开发行（IPO）申请；其中，包括上交所四家、深交所中小板共两家、创业板三家。其中，成都新易盛通信技术股份有限公司直接定价发行。

--中国个股：国泰君安因新三板异常报价被限制新增做市业务三个月

中国大型券商--国泰君安周三公告称，针对去年底该公司在“新三板”市场的异常报价行为，中国证监会上海监管局作出三大处罚措施，包括限制公司新增做市业务三个月，责令其定期开展内部合规检查，并对场外市场部做市部门负责人王仕宏进行处分。

--中国企业：中国远洋海运集团正式成立，将布局航运、物流等产业集群

中国远洋海运集团有限公司周四在上海正式宣告成立，董事长许立荣表示，未来该集团将布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业以及基于“互联网+相关业务”的商业模式创新的“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合。

--企业并购：中联重科竞购美国特雷克斯，引发美议员国家安全担忧

中国大型建筑机械生产商--中联重科周三确认，已向美国起重机生产商特雷克斯公司(Terex Corp)发出收购报价。至少一位美国国会议员因国家安全考虑对此项收购提议表示反对。（完）