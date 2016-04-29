中国金融市场一周走势回顾

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
以下为路透中文新闻为您整理的4月25日-29日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周小升0.12%。本周由于有美联储议息决议，在周四之前虽然美元指数偏弱，但人民币基本维持区间波动，周四凌晨美联储宣布维持利率不变，随后的日本央行利率决议却意外未扩大货币刺激，引发日圆大幅飙升，人民币获得买盘推动收升逾百点，周五人民币中间价高开300余点，创2005年汇改来最大单日涨幅，但市场价在美元空头回补影响下先扬后抑，最终收盘小跌；短期美元指数疲软走势料延续，人民币兑美元中间价有望保持偏强走势，市场价则可能考验6.45元支撑，而人民币汇率指数则继续延续小幅贬值走势。
公开市场操作:
--随着缴税因素冲击渐消，中国央行公开市场当周缩量逆回购，转为净回笼；不过辅以MLF月内第三次操作，资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示，央行目前坚持稳健中性政策基调为主，并无主动收紧或者宽松的意图，仍视流动性情况采取适当对冲操作。
他们并指出，考虑到宏观经济虽出现改善迹象，但下行压力仍大，政策收紧可能性并不大；而且5月资金面仍面临营改增政策扰动，预计未来还将通过逆回购和MLF适度熨平波动，保持资金供给平衡；同时监管层防范金融过度杠杆风险，亦令短期降准等政策出台可能性不大。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率先扬后落，10年国开等长债最新水平较上周变化不大。一度引发争议的城投债提前兑付事件，以终止提前赎回结束，令信用债市场略为心安。目前市场对节后资金面预期较为乐观，还需要继续关注更多的经济数据求得指引。
票据:
--中国票据市场本周转贴利率下行明显，电票品种跌破3%。市场人士表示，本周在逆回购和MLF(中期借贷便利)联合操作背景下，银行间资金面重回宽松，同时信用债风险事件不断，避险需求引发机构配置票据资产积极性，推动转贴利率下行逾10个基点；他们并指出，目前看转贴利率下行的可持续性仍不明确，虽然资金面整体压力不算大，但5月面临营改增等因素冲击，可能导致转贴利率小幅反弹的概率较大。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周走势犹豫，多数时间缩量盘整，全周指数在窄幅区间内震荡，周五成交量萎缩至一个月新低。近期市场担心信用违约风险加剧，加之临近“五一”小长假，场外资金入市意愿不强，投资者情绪较为谨慎。（完）
(整理 吴芳/张金栋/李宏薇; 审校 杨淑祯)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。