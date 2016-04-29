中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月25日-29日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周小升0.12%。本周由于有美联储议息决议，在周四之前虽然美元指数偏弱，但人民币基本维持区间波动，周四凌晨美联储宣布维持利率不变，随后的日本央行利率决议却意外未扩大货币刺激，引发日圆大幅飙升，人民币获得买盘推动收升逾百点，周五人民币中间价高开300余点，创2005年汇改来最大单日涨幅，但市场价在美元空头回补影响下先扬后抑，最终收盘小跌；短期美元指数疲软走势料延续，人民币兑美元中间价有望保持偏强走势，市场价则可能考验6.45元支撑，而人民币汇率指数则继续延续小幅贬值走势。

公开市场操作:

--随着缴税因素冲击渐消，中国央行公开市场当周缩量逆回购，转为净回笼；不过辅以MLF月内第三次操作，资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示，央行目前坚持稳健中性政策基调为主，并无主动收紧或者宽松的意图，仍视流动性情况采取适当对冲操作。

他们并指出，考虑到宏观经济虽出现改善迹象，但下行压力仍大，政策收紧可能性并不大；而且5月资金面仍面临营改增政策扰动，预计未来还将通过逆回购和MLF适度熨平波动，保持资金供给平衡；同时监管层防范金融过度杠杆风险，亦令短期降准等政策出台可能性不大。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率先扬后落，10年国开等长债最新水平较上周变化不大。一度引发争议的城投债提前兑付事件，以终止提前赎回结束，令信用债市场略为心安。目前市场对节后资金面预期较为乐观，还需要继续关注更多的经济数据求得指引。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率下行明显，电票品种跌破3%。市场人士表示，本周在逆回购和MLF(中期借贷便利)联合操作背景下，银行间资金面重回宽松，同时信用债风险事件不断，避险需求引发机构配置票据资产积极性，推动转贴利率下行逾10个基点；他们并指出，目前看转贴利率下行的可持续性仍不明确，虽然资金面整体压力不算大，但5月面临营改增等因素冲击，可能导致转贴利率小幅反弹的概率较大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周走势犹豫，多数时间缩量盘整，全周指数在窄幅区间内震荡，周五成交量萎缩至一个月新低。近期市场担心信用违约风险加剧，加之临近“五一”小长假，场外资金入市意愿不强，投资者情绪较为谨慎。（完）