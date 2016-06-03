中国金融市场一周走势回顾

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
以下为路透中文新闻为您整理的5月30日-6月3日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周贬值0.39%。由于美联储议息会议日益临近，人民币整体承压，汇价一度逼近年内6.60元低点，随后美元多头出脱离场，人民币暂获喘息，中间价则创出逾五年新低；随着市场定价机制逐渐透明，周四周五均出现报价行根据定价规则报出中间价，但与市场预期明显偏离导致盘初无法成交情况，预计这种状况可能会经常出现。
公开市场操作:
--中国央行公开市场本周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。分析人士称，央行收放自如维稳资金面意图明显，进入6月初银行间宽松格局重现，逆回购顺势减量；短期流动性虽暂无忧，但本月还将面临内外多重因素挑战，谨慎心态难消。
他们认为，美联储6月加息预期升温，令人民币面临贬值压力，同时半年末及季末MPA(宏观审慎评估)考核亦添扰动；不过考虑到保障经济以及股汇市和房地产等平稳运行，短期货币政策仍将维稳，难现全面放水，预计公开市场及定向工具仍是熨平资金波动主要手段。
债市:
--中国银行间债市本周资金恢复宽松，但现券方向不明，全周波动极为有限。美国6-7月可能加息、清理保险资管通道业务等消息都未对市场产生明显冲击。下一步除了关注更多经济数据外，还要观察央行调整存款准备金考核方式传言，对流动性的影响。
票据:
--中国票据市场本周转贴利率低位震荡。交易人士表示，资金面整体维持宽松格局，但是资金利率下行有限致利差收窄，一定程度限制交投热情；同时虽然场内不乏收票机构，但票源稀少，市场走势陷入胶着。他们并认为，未来资金面半年末虽有时点因素扰动，但是目前看整体风险可控，转贴利率盘整格局短期料还将持续。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC本周强劲反弹，全周指数累计上升4.17%，为两个半月最大，但增量资金入场并不明显，板块热点或难以持续，后市量能是决定行情性质的最关键因素。近期市场政策预期转暖，但当前利空因素对市场仍有担忧，因此市场氛围较谨慎，个别板块上涨持续性较弱，在利好预期和利空的缠绕下，大盘在犹豫中维持小幅盘升格局。(完)
(整理 张晓翀/吴芳/李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。