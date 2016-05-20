《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月16日-20日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周波动走贬0.35%。随着美联储4月议息会议声明公布，6月加息预期升温，美指迎来一波强势上涨，人民币亦随之走贬。不论美元6月加息与否，市场对人民币贬值预期渐起。不过周四周五境内美元掉期曲线超预期下行，离岸人民币亦有人为支撑迹象，或为监管层控制人民币贬值节奏。短期人料民币仍将跟随美指呈贬值趋势。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超过到期量。周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币投放力度，市场不安心态很快得以安抚。

业内人士认为，短期而言，缴税等因素引发的波动仍须央行逆回购予以支持；中期来看，4月财政存款大增回笼基础货币，央行亦需要及时补充。4月金融数据大幅回落之后，央行第一时间解读称货币政策稳健基调不改以平稳市场预期，后续操作料继续以稳字当头。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率一路走高，因受获利回吐以及券商资管业务监管新规的打压，仅周五略有回落。交易员称，本周收益率连升四天，甚至未予理会疲弱数据以及央行超预期续作MLF（中期借贷便利），短期反应有些过度，且在基本面未有明显好转之前，收益率上行受阻；基本面和货币政策仍主导市场走向，在货币政策更趋谨慎的情况下，未来现券走向仍需依赖基本面的明朗，短期内料仍区间弱势震荡。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率小幅波动。因“营改增”实施后票据直贴成本增加，及监管层加强票据贸易真实性审核等要求，近期市场开票量规模明显收缩，市场收票需求则高企。不过因资金成本未明显下行，票据价格下行动力也有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周小跌0.06%，观望气氛浓厚，周五成交额再创四个半月新低，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。美联储加息预期再次提升，同时管理层近期不断出台趋严的监管政策，提升了场内避险情绪，大盘再现承压。同时投资者愈发谨慎，多选择观望等待利空出尽。（完）