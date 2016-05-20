《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
以下为路透中文新闻为您整理的5月16日-20日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周波动走贬0.35%。随着美联储4月议息会议声明公布，6月加息预期升温，美指迎来一波强势上涨，人民币亦随之走贬。不论美元6月加息与否，市场对人民币贬值预期渐起。不过周四周五境内美元掉期曲线超预期下行，离岸人民币亦有人为支撑迹象，或为监管层控制人民币贬值节奏。短期人料民币仍将跟随美指呈贬值趋势。
公开市场操作:
--中国央行公开市场当周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超过到期量。周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币投放力度，市场不安心态很快得以安抚。
业内人士认为，短期而言，缴税等因素引发的波动仍须央行逆回购予以支持；中期来看，4月财政存款大增回笼基础货币，央行亦需要及时补充。4月金融数据大幅回落之后，央行第一时间解读称货币政策稳健基调不改以平稳市场预期，后续操作料继续以稳字当头。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率一路走高，因受获利回吐以及券商资管业务监管新规的打压，仅周五略有回落。交易员称，本周收益率连升四天，甚至未予理会疲弱数据以及央行超预期续作MLF（中期借贷便利），短期反应有些过度，且在基本面未有明显好转之前，收益率上行受阻；基本面和货币政策仍主导市场走向，在货币政策更趋谨慎的情况下，未来现券走向仍需依赖基本面的明朗，短期内料仍区间弱势震荡。
票据:
--中国票据市场本周转贴利率小幅波动。因“营改增”实施后票据直贴成本增加，及监管层加强票据贸易真实性审核等要求，近期市场开票量规模明显收缩，市场收票需求则高企。不过因资金成本未明显下行，票据价格下行动力也有限。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周小跌0.06%，观望气氛浓厚，周五成交额再创四个半月新低，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。美联储加息预期再次提升，同时管理层近期不断出台趋严的监管政策，提升了场内避险情绪，大盘再现承压。同时投资者愈发谨慎，多选择观望等待利空出尽。（完）
(整理 孙琦子/吕雯瑾/侯向明; 审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
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