中国金融市场一周走势回顾

图中为人民币和美元标识符号。 REUTERS/Damir Sagolj

以下为路透中文新闻为您整理的(12月1日-5日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--中国人民币兑美元当周累计小贬0.08%，周内创下逾三个月新低。客盘购汇需求趋强与PMI数据不佳均指向人民币偏空，但大行结汇一度令人民币贬幅收窄，加之本周掉期超短端美元升水较高，持有成本亦遏制美元多头热情。短期来看，人民币阶段性贬值趋势较为明显，料会继续小幅下探以寻找支撑；但长期来看，大幅下跌的基础尚不具备，明年初人民币仍有望小幅升值或保持汇率稳定。

公开市场操作:

--祭出降息大招后，中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。

他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

另外，虽然继续降息有助扶助不佳的经济基本面，但从观望政策效果和稳定市场预期来说，短期内连续实行的必要性并不大。

债市:

--银行间现券当周收益率大幅反弹，因A股市场走势强劲，明显分流资金，券商、基金等抛盘沉重，一二级现券需求均极为疲弱，流动性较好的长期国开债收益率当周涨幅高达30bp左右。

目前现券市场上悲观情绪主导，年底主力机构银行的交易动力不足，买盘低迷，料下周仍将视股市走势而动。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周小幅上涨。交易员表示，虽然月初资金面尚可，且目前信贷规模压力并不算大，但是机构对年底流动性预期谨慎，同时考虑年末调整信贷规模因素，进一步压制收票意愿，推动转贴利率走升。

股市:

--当周沪综指.SSEC强势上攻，一周累计涨幅达9.5%，创近六年最大单周涨幅。随着股市趋势明朗，大量资金涌入，金融股等蓝筹股成为推动大盘上涨的主动力。除周一小跌外，之后股指四天连续大涨，整体成交屡创天量。不过周五沪综指在逼近3,000点后宽幅震荡，显示投资者分歧加大。周五收报2,938.78点。

期市:

--当周沪铜先抑后扬。因美元走强及国际油价疲软，周一沪铜大幅下挫，一度逼近11月初的低点，不过随着油价企稳，铜价开始从低位开始反弹，周五沪铜主力2月合约SCFG5收报46,090元，较上周五微涨0.2%。

--当周沪金随全球金价先跌后涨。周初因瑞士否决了增加黄金储备提案重挫，但随后在油价带动下，自低位反弹并趋稳。在美国非农就业数据公布前，投资者仍紧张不安。沪金主力合约SHAUcv1周五收报240.3元，现已恢复至接近10月末开始的本轮大跌前水平，全周涨幅约1.6%。(完)

(整理 吴芳/李宏薇／林琦/倪蔚丹/丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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