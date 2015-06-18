分析：MLF到期未续可能以其他渠道补缺 中国政策宽松仍在路上

作者 李宏薇

路透上海6月18日 - 中国央行公开市场本周如预期中空窗，未能续做到期的中期借贷便利(MLF)消息则略令人意外。业内人士称，现有经济形势并不支持货币政策转紧，宽松仍是大方向。至于总量调节，央行可能会使用包括降准在内的其他更长期工具，来弥补期限仅三个月的MLF的不足。

他们同时指出，在前期密集出台降准和降息等大举措后，经济已有显稳趋势，加之为减少股市、房价等资产泡沫化风险，央行可能会放缓宽松政策出台的频率，以观察前期措施效果。

从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。此前市场传闻上述MLF到期日应该就在最近两日。据知情人士对路透透露，央行是次并没有续做MLF，但未给出更多细节。央行对路透相关查询未予置评。

业内人士认为，央行不续做MLF对流动性影响有两种可能。一是不续做，也未用降准以外的政策工具提供流动性补充，因此半年末前降准的可能性在增加；二是不续做MLF，但使用了更长期限的其他工具取而代之，流动性上仍有一定补充。

澳新银行中国经济师周浩表示，“央行做收紧动作的可能性不大，因为现在实体经济还不太好。接下来降准的可能性更大，总的目的是降低融资成本，就是要释放相对廉价的资金，要么PSL、要么降准，扭曲操作压长端(利率)。”

国信证券日前报告指出，据推算周三(17日)或周四(18日)，3月份操作的MLF面临到期，预计总规模约6,700亿元。由于实体经济信贷需求偏弱，大量资金积压在货币市场，且MLF利率相对偏高，因此银行续作MLF的意愿将较为有限，即MLF到期可能会收回。

不过三菱东京日联银行首席金融市场分析师李刘阳认为，若央行以其他更长期限资金提供工具取代MLF，半年末前降准的可能性将有所减弱。

“如果月底前资金利率飙高，央行可以临时启动逆回购调节需求，平抑短期波动。”他称。

自本月中旬起，银行间市场七天期质押式回购加权利率开始走升，最新报在2.48%附近，一周多时间涨逾40个基点(bp)。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/wam84w

**政策宽松仍在路上，但步伐或放缓**

按开始执行时间统计，此前四个月内，央行每个月都有一次降息或降准，二者交替出现。但随着经济数据显出企稳迹象，以及股市和部分地区房价的反弹，业内人士认为未来该类宽松政策出台的频率可能会有所下降。

“政策宽松还没有结束，也可能有用更长资金替换短期资金(供给)。(降息、降准等)节奏方面可能会放慢。”李刘阳称。

他解释说，从此前央行报告来看，其对下半年经济形势预期较为乐观。加之为防范股市及房地产等泡沫化风险，政策出手频率可能会适当放缓，以观察效果。

央行研究局日前发布的工作论文指出，上半年出台的各种稳增长宏观调控措施将会在下半年产生积极的效果。地方融资平台的短期资金压力明显缓解。美联储加息对中国的直接影响有限。

至于公开市场本身，即使是此前有银行因资金过多而主动要求进行定向正回购，但代表着政策收紧的公开市场正回购操作的可能性微乎其微。逆回购启动与否则要视月末前资金面紧张程度而定。

央行数据显示，5月份中期借贷便利操作(MLF)净收回中期基础货币250亿元人民币，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(审校 林高丽)

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