中国央行连续两日就MLF向银行询量 今后询量有望常态化--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月6日 - 两位消息人士周一透露，中国央行上周五及今日就中期借贷便利（MLF）操作连续向部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。
市场人士认为，6月正逢半年末，叠加MPA（宏观审慎评估）压力，流动性短期又将面临较大考验，为平缓资金面波动，央行本月提早进行MLF询量意在稳定市场信心。
“周五询的今天没做。今天询的明天大概率会做。还是为了对冲月末MPA的影响吧。”上述消息人士称。
另一位消息人士表示，上周五及今日均是针对次日的MLF操作进行询量，而今后询量可能会常态化。
此外消息人士并透露，此次MLF询量中还包括一年品种，而已有银行申报了该期限的需求。这将是一年期MLF自今年3月缺席以来，再度重启。
据路透统计，6月有一笔MLF到期，金额1,000亿元，到期日为6月18日，而5月到期的两笔MLF，时间分别为5月19日和5月27日，各为475亿元和1,003亿元。
央行5月对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,900亿元人民币，其中期限3个月1,750亿元，6个月1,150亿元，利率分别为2.75%，2.85%。
而除3月按兵不动以外，今年其余月份央行均有进行中期借贷便利（MLF）操作。三个月期MLF利率今年1月下调至2.75%，六个月和一年MLF利率则在2月分别调整至2.85%和3.00%。
路透已致电中国央行，但其暂未对此予以置评。
中国央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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