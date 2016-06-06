中国央行连续两日就MLF向银行询量 今后询量有望常态化--消息

路透上海6月6日 - 两位消息人士周一透露，中国央行上周五及今日就中期借贷便利（MLF）操作连续向部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。

市场人士认为，6月正逢半年末，叠加MPA（宏观审慎评估）压力，流动性短期又将面临较大考验，为平缓资金面波动，央行本月提早进行MLF询量意在稳定市场信心。

“周五询的今天没做。今天询的明天大概率会做。还是为了对冲月末MPA的影响吧。”上述消息人士称。

另一位消息人士表示，上周五及今日均是针对次日的MLF操作进行询量，而今后询量可能会常态化。

此外消息人士并透露，此次MLF询量中还包括一年品种，而已有银行申报了该期限的需求。这将是一年期MLF自今年3月缺席以来，再度重启。

据路透统计，6月有一笔MLF到期，金额1,000亿元，到期日为6月18日，而5月到期的两笔MLF，时间分别为5月19日和5月27日，各为475亿元和1,003亿元。

央行5月对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,900亿元人民币，其中期限3个月1,750亿元，6个月1,150亿元，利率分别为2.75%，2.85%。

而除3月按兵不动以外，今年其余月份央行均有进行中期借贷便利（MLF）操作。三个月期MLF利率今年1月下调至2.75%，六个月和一年MLF利率则在2月分别调整至2.85%和3.00%。

路透已致电中国央行，但其暂未对此予以置评。

中国央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。（完）