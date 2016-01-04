中国中铁联营体以近53亿马币收购马来西亚一地产商60%股权

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海1月4日 - 中国大型基建公司--中国中铁(601390.SS)(0390.HK)日前公告称，旗下全资子公司中国铁路工程（马来西亚）公司参与的联营体近日以52.79亿马币收购马来西亚一马地产公司持有的地产发展商邦达公司60%股权。
该联营体由中铁工程马来西亚公司与马来西亚当地公司Iskandar Waterfront Holdings Sdn Bhd 共同组建，股权各半。此次收购中，中铁工程马来西亚公司承担的股权收购价款为 26.39亿马币（约折合人民币39.95亿元）。
邦达公司拥有马来西亚吉隆坡重要的待开发的大马城地块所有权，该地块面积约为200 万平方米，根据马来西亚政府规划，该地块拟将打造为以交通枢纽为驱动的国际商业中心。
中国中铁A股上周四收报10.92元，过去一个月累计下跌2.3%。上周五因公众假期，中国股市休市一天。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。