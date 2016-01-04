中国中铁联营体以近53亿马币收购马来西亚一地产商60%股权

路透上海1月4日 - 中国大型基建公司--中国中铁(601390.SS)(0390.HK)日前公告称，旗下全资子公司中国铁路工程（马来西亚）公司参与的联营体近日以52.79亿马币收购马来西亚一马地产公司持有的地产发展商邦达公司60%股权。

该联营体由中铁工程马来西亚公司与马来西亚当地公司Iskandar Waterfront Holdings Sdn Bhd 共同组建，股权各半。此次收购中，中铁工程马来西亚公司承担的股权收购价款为 26.39亿马币（约折合人民币39.95亿元）。

邦达公司拥有马来西亚吉隆坡重要的待开发的大马城地块所有权，该地块面积约为200 万平方米，根据马来西亚政府规划，该地块拟将打造为以交通枢纽为驱动的国际商业中心。

中国中铁A股上周四收报10.92元，过去一个月累计下跌2.3%。上周五因公众假期，中国股市休市一天。（完）