中国银行间将推质押式回购匿名点击业务 期限隔夜、七天和14天（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增业务实施时间等公告内容)
路透上海7月30日 - 中国全国银行间同业拆借中心周四称，为提高质押式回购市场交易效率，银行间债市将于下周一(8月3日)起，正式推出质押式回购匿名点击业务，适用于隔夜、七天和14天三个期限，且以利率债为质押券的回购交易。
质押式回购匿名点击业务指参与机构通过全国银行间同业拆借中心交易系统(X-Repo系统)，于每个交易日连续交易时段内提交匿名正、逆回购限价报价，根据授信条件按照价格优先、时间优先原则自动匹配成交，未匹配成交的限价报价可供参与机构点击成交。
X-Repo系统仿真交易已于上周五结束。另外，质押式回购作为银行间债市资金往来的绝对主力，隔夜、七天和14天期限成交占比基本在95%甚至更高水平。
上海一银行交易员表示，与此前线下询价为主不同，X-Repo系统提供了在指定平台上撮合成交的新渠道。从而“提高效率，省去询价时间了。”
她并称，在质押券折算比例方面，X-Repo系统规定了统一的标准。而在此前交易中，即使是同一支券，与不同对手或时间段中，可能也有不同的质押比例。
交易中心公布的交易细则显示，X-Repo系统每个期限品种分为标准合约和Mini合约。标准合约单笔报价量最低为1亿元人民币、最小变动单位为1亿元；Mini合约的单笔报价量和最小变动单位同为1,000万元。两种合约单笔报价量最高均为50亿元。
该系统开市时间为每交易日9:00-12:00、13:30-16:50；连续交易时段为每交易日的10:00-10:10、11:00-11:10、14:00-14:10、15:00-15:10、16:00-16:10；所有交易清算速度为T+0，结算方式为券款对付(DVP)。
交易细则中所指利率债，包括国债、央票和政策性金融债。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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