（修正）上海自贸区完成首笔基于FTU账户的隔夜拆借交易 利率1.9%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(修正第三段文字中采访对象名字)
路透上海8月6日 - 中国上海自贸区内金融机构融资新增一快捷通道，首笔基于同业机构自由贸易账户（FTU账户）隔夜拆借周四完成，拆借利率为1.9%，规模为一亿元人民币。
该交易是通过上海国际货币经纪有限责任公司（ICAP）完成，工商银行(601398.SS) 自贸区分行是offer（出钱）的一方，中国银行(601988.SS)自贸区分行则是bid（收钱）的一方。
"这是首笔自贸区FTU账户人民币拆借，有着特殊意义，虽然拆借利率1.9%比在岸的价格要高出40个BP左右，这主要是两家银行流动性管理的需要。"ICAP货币市场主管缪益伟对路透表示。
周四，中国银行间质押式回购加权隔夜利率1.5043%，香港银行间CNH隔夜拆借利率经纪商综合报价为2.5%。
市场人士称，这笔资金拆借在自贸区内账户发生，以后自贸区或会形成区别于在岸市场和离岸(CNH)市场的第三种汇率和利率价格。
上海自贸区机构FT账户可开立三种，包括区内机构自由贸易账户(FTE)、境外机构自由贸易账户(FTN)、同业机构自由贸易账户(FTU)，可在账户中办理经常和直接投资项下的跨境资金结算、投融资汇兑创新及相关业务。
目前，自贸区FTU账户亦有10家中资银行获得验收，下一步自贸区将继续扩大FTU适用范围，从中资银行扩展到外资银行以及非银行金融机构，包括证券、信托、保险公司等。（完）
(发稿 张金栋/赵红梅; 审校 曾祥进)
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