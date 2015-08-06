（修正）上海自贸区完成首笔基于FTU账户的隔夜拆借交易 利率1.9%

(修正第三段文字中采访对象名字)

路透上海8月6日 - 中国上海自贸区内金融机构融资新增一快捷通道，首笔基于同业机构自由贸易账户（FTU账户）隔夜拆借周四完成，拆借利率为1.9%，规模为一亿元人民币。

该交易是通过上海国际货币经纪有限责任公司（ICAP）完成，工商银行(601398.SS) 自贸区分行是offer（出钱）的一方，中国银行(601988.SS)自贸区分行则是bid（收钱）的一方。

"这是首笔自贸区FTU账户人民币拆借，有着特殊意义，虽然拆借利率1.9%比在岸的价格要高出40个BP左右，这主要是两家银行流动性管理的需要。"ICAP货币市场主管缪益伟对路透表示。

周四，中国银行间质押式回购加权隔夜利率1.5043%，香港银行间CNH隔夜拆借利率经纪商综合报价为2.5%。

市场人士称，这笔资金拆借在自贸区内账户发生，以后自贸区或会形成区别于在岸市场和离岸(CNH)市场的第三种汇率和利率价格。

上海自贸区机构FT账户可开立三种，包括区内机构自由贸易账户(FTE)、境外机构自由贸易账户(FTN)、同业机构自由贸易账户(FTU)，可在账户中办理经常和直接投资项下的跨境资金结算、投融资汇兑创新及相关业务。

目前，自贸区FTU账户亦有10家中资银行获得验收，下一步自贸区将继续扩大FTU适用范围，从中资银行扩展到外资银行以及非银行金融机构，包括证券、信托、保险公司等。（完）

(发稿 张金栋/赵红梅; 审校 曾祥进)

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