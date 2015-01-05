调查：金融机构固定收益部门对中国一季度仍有较强降息降准预期

路透上海1月5日 - 2015年第1期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行1月维持存款基准利率及准备金率不变。中国经济通缩风险弥漫，央行结构性宽松政策持续，年末信贷短期扩张，虽令短期降息降准预期略弱，但经济增长动能不足，一季度机构仍有较强的降息降准预期，流动性谨慎乐观，债券开年继续看好。

而美国经济继续表现强劲，日本宽松政策加码，欧洲也将推出购债刺激计划，中国仍有资本流出压力；离岸市场债券违约等事件，也将继续制约信用债表现。

调查结果显示，94%的参与机构认为，中国央行1月仍将维持2.75%的一年期存款基准利率不变，但基于降低社会融资成本的预期，一季度预测该基准利率会继续调降的机构比例为44%，降息预期较上期略减弱。

同时，超过六成参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率1月会续稳于20%，较上期展望时明显提升，降准预期减弱。不过一季度，预期该类准备金率会继续维持的比例只有32%，显示未来降准预期仍浓厚。

调查结果并显示，今年1月全月银行间隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.8809%、3.6138%和4.7486%，分别较12月全月实际均值变化-18个基点(bp)、-65个bp和9个bp。

此外，1月末10年期国债收益率估值料为3.58%，较去年底低5个BP。

2015年第1期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 徐永；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。