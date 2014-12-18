工信部向第五批八家民企发放移动通信转售业务试点批文

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月18日 - 新华社周四报导称，中国工信部向八家民营企业发放了第五批移动通信转售业务试点批文，至此，移动通信转售业务试点申请审批工作已结束，期间共有42家民营企业获得试点批文。
这批的八家企业分别是：海南海航信息技术有限公司、北京联想调频科技有限公司、广东恒大和通信科技股份有限公司、青岛丰信通信有限公司、凤凰资产管理有限公司、深圳平安通信科技有限公司、民生电子商务有限责任公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司(600804.SS)。
工信部于2013年12月向11家民营企业发放了首批移动通信转售业务试点批文。
移动通信转售业务，即从基础电信业务经营者那里购买移动通信服务，重新包装服务内容，以自有品牌开展包括移动话音业务、短信彩信业务、移动数据业务等在内的移动通信业务。
工信部称，将密切跟踪试点进展，帮助转售企业解决遇到的问题，让广大用户尽早享受到民营企业开展的移动通信业务。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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