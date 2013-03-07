中国智能手机出货量到2017年将大增至4.60亿部--IDC

路透香港3月7日 - 研调机构IDC表示，中国智能手机出货量到2017年时料将大增至4.60亿部，因越来越富裕的消费者选择有更多功能的手机。

中国拥有超过10亿的移动电话用户，过去几年以来有许多人淘汰低阶手机改用智能手机，因为智能手机价格越来越亲民，有些价格每支不到1,000元人民币。

根据IDC数据，包括三星电子(005930.KS)、苹果(AAPL.O)；中兴通讯(ZTE)(000063.SZ) (0763.HK)、华为在内的手机厂商，2012年整体手机出货量为2.13亿部，是2011年的两倍多。

智能手机占2012年中国整体手机出货量约58.8%，IDC预估这个数据料在2013年成长至78.4%，到2017年时将高达90.1%。(完)

(编译 李婷仪; 审校 戴素萍)

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