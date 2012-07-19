中国手机网民数量首次超越PC--报告

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透上海7月19日电---中国官方周四公布一份报告指出,中国通过手机接入互联网的网民数量已超越台式电脑,成为智能手机热潮的一重要里程碑.
中国互联网络信息中心指出,在2012年上半年,通过手机接入互联网的网民数量达到3.88亿,较上年同期增加22.2%,相比之下台式电脑为3.80亿,手机首次超越台式电脑成为第一大上网终端.
截至6月底,中国网民数量达到5.38亿.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。