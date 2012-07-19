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中国财经 | 2012年 7月 19日 星期四 18:53 BJT

中国手机网民数量首次超越PC--报告

路透上海7月19日电---中国官方周四公布一份报告指出,中国通过手机接入互联网的网民数量已超越台式电脑,成为智能手机热潮的一重要里程碑.

中国互联网络信息中心指出,在2012年上半年,通过手机接入互联网的网民数量达到3.88亿,较上年同期增加22.2%,相比之下台式电脑为3.80亿,手机首次超越台式电脑成为第一大上网终端.

截至6月底,中国网民数量达到5.38亿.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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