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中国财经 | 2012年 11月 28日 星期三 13:57 BJT

陈德铭：今年GDP增长一定能达到或超过7.5%的目标

路透北京11月28日电---中国商务部部长陈德铭周三表示,中国今年国内生产总值(GDP)增长一定能够达到或高於7.5%的目标.

陈德铭是在财经年会上作出上述表示的.

中国前三季度GDP同比增长7.7%,略高於政府年初确定的7.5%的增长目标.(完)

--发稿 沈燕/乔艳红; 撰写 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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