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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 27日 星期三 08:39 BJT

中国商务部称外贸全年可实现10%增长

虽然今年来中国外贸数据持续疲软，但5月进出口则意外“亮丽”。商务部发言人沈丹阳在例行发布会上称，6月海关数据总体上仍将保持5月的势头，目前外贸增长正逐步朝着更好的方向发展，预计全年进出口总额10%左右的目标可以实现。

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